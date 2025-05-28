إطلاق "قهقهة فوق النيل" في هذا الموعد

تنظم مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قهقهة فوق النيل.. اقتباس الكوميديا في السينما" تأليف الدكتور وليد الخشاب بجامعة يورك في كندا، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو الجاري.

كتاب قهقهة فوق النيل.. اقتباس الكوميديا في السينما

يبدأ وليد الخشاب كتابه بمشاكسة فيلم “ثرثرة فوق النيل” ويعارض عنوانه ليستبدل “القهقهة” بـ “الثرثرة”، ويحلل الكتاب واحدًا وعشرين فيلمًا من كلاسيكيات السينما الكوميدية المصرية، قهقه الملايين من العرب عند مشاهدتها عبر العقود.

تتناول الدراسة اقتباس الكوميديا من السينما والمسرح في الغرب، لاسيما أمريكا وفرنسا، وتمصير الأفلام لتتحول إلى علامات في الكوميديا السينمائية المصرية في عصرها الذهبي بين الأربعينيات والسبعينيات من القرن العشرين بعد دراسة متعمقة لفن فؤاد المهندس الكوميدي في السياق التاريخي للتحرر الوطني في كتابه “مهندس البهجة”، يعود الخشاب لتحليل الفاعلية الثقافية والاجتماعية والسياسية للكوميديا عندما تقتبسها السينما المصرية عن الغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.