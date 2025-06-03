الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق والقطاعات لاستقبال عيد الأضحى بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الوادى الجديد، على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وتشمل التوجيهات الصادرة: 

▪️تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان سلامة السلع وضبط الأسعار.

▪️متابعة جهود التصدي للتعديات على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظة ومنعها في المهد.

▪️رفع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية.

▪️متابعة جاهزية المجازر ونقاط الذبح والتزامها بالضوابط.

▪️تكثيف أعمال النظافة وتهيئة الحدائق والمتنزهات.

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