رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق والقطاعات لاستقبال عيد الأضحى بالوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الوادى الجديد، على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وتشمل التوجيهات الصادرة:

▪️تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان سلامة السلع وضبط الأسعار.

▪️متابعة جهود التصدي للتعديات على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظة ومنعها في المهد.

▪️رفع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية.

▪️متابعة جاهزية المجازر ونقاط الذبح والتزامها بالضوابط.

▪️تكثيف أعمال النظافة وتهيئة الحدائق والمتنزهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.