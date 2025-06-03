ورشة عمل عن الإدارة المتكاملة لأكاروس نخيل التمر "الغبيرة" بالوادي الجديد (فيديو)

افتتح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد والدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النبات ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، ورشة عمل عن الإدارة المتكاملة لأكاروس نخيل التمر (الغبيرة) بمحافظة الوادي الجديد.

حضر الورشة النائب أحمد العقاطي - عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد أمين - رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث وقاية النبات بمحطة البحوث الزراعية، مهندس عماد بحر - مدير ادارة المكافحة، والمهندس محمد عبدالحافظ - مدير الادارة الزراعية بالخارجة ولفيف من المزارعيين والمهندسين الزراعيين والباحثين بالمحطة الاقليمية.

افتتح الدكتور صلاح جميل الورشة شاكرا الحضور الكريم وتحدث أنه من واقع رصد المحطة الإقليمية للمشاكل التي يعاني منها المزارعون، وخاصة في قطاع التمور الشكوى من وجود إصابات شديدة باكاروس النخيل ( الغبيرة )، أدت الي خسائر اقتصادية الموسم الماضي، قامت علي أثرها المحطة الإقليمية بتنظيم ورشة عمل وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد بحوث وقاية النباتات، حاضر فيها اساتذة متخصصون من قسم بحوث اكاروس الفاكهة بالمعهد وعلي رأسهم

- أ.د. أشرف الحلواني - معهد بحوث وقاية النباتات

- أ.د. هالة فؤاد عويس، وأ.د. ايناس مصطفي قطب

وذلك لوضع الاسس العلمية الصحيحة لمواجهة تلك الآفة.

وتحدث دكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن اهمية التعاون بين الجهات البحثية والتنفيذية بالمحافظة ودعمة الكامل لتنظيم العديد من هذه الورش من اجل رفع الوعي لدي المزارعين حفاظا علي محصول نخيل التمر بالمحافظة.

وتحدث دكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، عن التكامل مابين جامعة الوادي الجديد ومركز البحوث الزراعية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة وتبادل الخبرات وذكر انة سوف يتم تنفيذ مثل هذة الورش لطلاب كلية الزراعة من اجل اكتساب الخريجين المهارات اللازمة لسوق العمل في قطاع التمور.

هذا وقد القي دكتور اشرف الحلواني محاضرتين، الاولي:- بعنوان الاهمية الاقتصادية لاكلروسات النخيل ( الغبيرة) والمحاضرة الثانية:- بعنوان الاداوة المتكاملة لاكاروسات النخيل

حيث تناول بالشرح التفصيلي

- التعرف على الاكاروسات التى تصيب نخيل البلح

- اعراض الإصابة بالاكاروسات المختلفة على الثمار والسعف

- مواعيد ظهور الاصابة بالاكاروسات المختلفة

- الأهمية الاقتصادية لاكاروسات النخيل

- الطرق المختلفة للمكافحة المتكاملة

- الطرق الوقائية الزراعية

- المكافحات التشريعية

- المكافحة الحيوية

- الشروط الواجب الالتزام بها عند استخدام المبيدات

- المكافحة الكيمياوية لاكاروسات النخيل

ثم بعد انتهاء المحاضرة تم فتح باب النقاش للردود علي اسئلة الحضور وتم التوصية بوضع برنامج للادارة المتكاملة لاكاروسات النخيل تحت ظروف الوادي الجديد، واجراء المزيد من التجارب البحثية التطبيقية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات للخروج بافضل للتوصيات الفنية التي تساعد علي الحد من انتشار تلك الآفة والحفاظ علي النظام البيئي بالمحافظة وانتاج تمور خالية من متبقيات المبيدات.

يذكر أن الورشة تحت رعاية

- أ.د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

- أ.د. أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات

- أ.د. أيمن عبد العال - رئيس الإدارة المركزية لشئون المحطات البحثية والتجارب الزراعية

- أ.د. مجد المرسي عوض - وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد

-أ.د. صلاح محمود جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد وبالتنسيق ما بين معهد بحوث وقايات النباتات - مركز البحوث الزراعية - والمحطة الاقليمة للبحوث الزراعية بالوادي الجديد.

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