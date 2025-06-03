قبل عيد الأضحى، طرح لحوم بلدية طازجة بـ 280جنيهًا للكيلو في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن طرح لحوم بلدية طازجة بأسعار تتراوح بين 280 و290 جنيهًا للكيلو داخل منافذ الوحدات المحلية و"مبادرة سوق اليوم الواحد"، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوفير كافة السلع من خلال منافذ الوحدات المحلية للمراكز؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما مع قدوم المواسم الدينية التى تزداد فيها معدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن الأسعار التى تم إعلانها تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواجهة غلاء السوق.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أن منافذ بيع الوحدات المحلية و"مبادرة سوق اليوم الواحد"، توفر أيضًا باقة متنوعة من السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والمكرونة والخضروات المجمدة، بتخفيضات تصل إلى 30%، ما يُعد دعمًا حقيقيًا للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

رفع حالة الطوارئ

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية، وعلى رأسها مديرية التموين والصحة والطب البيطرى، لضمان توافر اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق ومنع أى ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، إلى جانب تجهيز المجازر ومحاربة ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

وأعلن المحافظ، أن المديريات أطلقت خطة عمل موسعة خلال فترة ما قبل العيد، تشمل تكثيف الحملات التموينية على شوادر اللحوم، والأسواق، ومحال الجزارة، للتأكد من توافر السلع بأسعار معلنة، وضبط أى مخالفات تموينية أو محاولات لاحتكار السلع.

وقال: "ننفذ يوميًا حملات على كافة مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار. كما نتابع مخزون السلع الأساسية بشكل مستمر لضمان استقرار السوق".

استعداد المجازر ومحاربة الذبح خارجها

على جانب آخر شدد محافظ الوادى الجديد، على أهمية تجهيز المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحى خلال أيام العيد، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءتها من حيث النظافة والتعقيم وتوفير الأطباء البيطريين، كما تقرر فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين فى العيد لتشجيع الذبح الآمن والحد من الذبح خارجها.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى لتكثيف المرور على المجازر والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، إلى جانب ضبط أى عمليات ذبح عشوائية بالشوارع والتى تضر بالصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري.

وأوضح أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين بشأن توافر السلع أو أى تجاوزات، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة تنتظر أى مخالف.

تعاون بين الأجهزة التنفيذية

وفى إطار استعدادات العيد، تم تفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمديريات لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، مع التأكيد على استمرار توفير خدمات النظافة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل للمستشفيات والطوارئ.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى بكل أجهزتها إلى تحقيق الاستقرار فى الأسواق وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الجهود الجماعية من التموين والصحة والطب البيطرى والمحليات تهدف لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطن.

وتعكس استعدادات محافظة الوادي الجديد، مدى الجدية فى التعامل مع موسم عيد الأضحى المبارك، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار تناسب جميع المواطنين، إلى جانب فرض الرقابة على الأسواق، وتوفير مجازر مجهزة لخدمة المواطنين مجانًا.

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