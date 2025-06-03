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خارج الحدود

الصليب الأحمر: 27 شهيدا في إطلاق نار قرب مركز توزيع مساعدات بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الصليب الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 27 فلسطنيا في إطلاق النار قرب مركز توزيع مساعدات بغزة.

 

الاحتلال يستهدف المتضورين جوعا في غزة

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.

 

إجراء تحقيق فوري ومستقل

ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.

كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".

 

تأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرة إسرائيل

وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا التزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".

ولم تتردد المنظمة في توجيه انتقاد حاد للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".

 

وقف توريد الأسلحة لإسرائيل

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".

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الصليب الأحمر الاحتلال منظمة العفو الدولية غزة إسرائيل

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