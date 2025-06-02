الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية: امتلاك إسرائيل للسلاح النووي يهدد الأمن والسلم الإقليمي

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيتو

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان مهمًا للغاية، حيث تم التطرق فيه إلى المفاوضات الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني.


إسرائيل وموقفها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي لم تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنشاَتها النووية لا تخضع للتفتيش والرقابة الدولية.

 إسرائيل تعرقل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 

 وأكد: أن إسرائيل تعرقل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددًا على أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي يهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وتابع: إسرائيل تقف منفردة ضد رغبات كل الدول لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، مؤكدًا أن مصر تدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

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