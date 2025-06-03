"كلام فارغ" لـ أصالة تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب

تجاوزت أغنية “كلام فارغ” للمطربة السورية أصالة حاجز النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يأتي ذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على طرح الأغنية، حيث حققت نحو 533 ألف مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات الشهير.

أغنية كلام فارغ

وطرحت أصالة أغنيتها الجديدة “كلام فارغ” أمس الإثنين، من كلمات منة القيعي ومن ألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي فهد.

وينتظر الجمهور ألبوم المطربة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

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