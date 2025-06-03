الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكثفة علي السرفيس والتاكسي بمدينة الفيوم وسحب رخص 3 سيارات

حملات علي السيرفيس،
حملات علي السيرفيس، فيتو

 شنت وحدة المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، وإدارة مرور الفيوم، حملات تفتيشية مكثفة على سيارات السرفيس والتاكسي بنطاق مدينة الفيوم، للتأكد من التزام السائقين باستكمال خطوط السير وعدد الركاب، وغلق أبواب المركبات جيدًا، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة. 

نتائج الحملة علي سيارات السيرفيس والتاكسي

وشملت الحملات، ميادين" الحواتم، والشيخ حسن، والفنية،  المسلة، والسلخانة "، وأسفرت الحملات عن سحب  ٤ خطوط سير لسيارات سرفيس لمخالفة التعليمات، وزيادة عدد الركاب، وسحب  ٣ رخص سيارات تاكسي لمخالفة تعريفة الأجرة المقررة وتحصيل أجرة زيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم التنبيه على السائقين بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

 

محافظ الفيوم: بدء العمل بالمحاور المرورية الجديدة أول أيام عيد الأضحى

مع قرب عيد الأضحى، استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لإحكام السيطرة وضبط حركة سير مركبات السرفيس والتاكسي، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وعدد الركاب، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مرور الفيوم الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف التعاون مع الادارة العامة الحملات التفتيشية المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم سيارات السيرفيس والتاكسي وحدة المتابعة الميدانية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بمدينة الزقازيق

محافظ أسوان يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود (صور)

محافظ الفيوم يشكل لجانا لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود

محافظ الإسماعيلية في جولة على المواقف ومحطات الوقود (فيديو وصور)

بزيادة تصل لـ 15%، تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات في أسوان (صور)

بزيادة 10%، محافظ الفيوم يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

أسعار تعريفة المواصلات بالوادي الجديد بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

زيزو يلحق ببعثة الأهلي بأمريكا في هذا الموعد

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي ببدلة كأس العالم للأندية (صور)

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

إزالة العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب (فيديو)

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، الإمام زين العابدين مسجد باسم الأب وضريح يضم رأس نجله "زيد"

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالسعادة وتحسن الأحوال

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في عدد أشواط الطواف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية