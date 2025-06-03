حملات مكثفة علي السرفيس والتاكسي بمدينة الفيوم وسحب رخص 3 سيارات

شنت وحدة المتابعة الميدانية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، وإدارة مرور الفيوم، حملات تفتيشية مكثفة على سيارات السرفيس والتاكسي بنطاق مدينة الفيوم، للتأكد من التزام السائقين باستكمال خطوط السير وعدد الركاب، وغلق أبواب المركبات جيدًا، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

نتائج الحملة علي سيارات السيرفيس والتاكسي

وشملت الحملات، ميادين" الحواتم، والشيخ حسن، والفنية، المسلة، والسلخانة "، وأسفرت الحملات عن سحب ٤ خطوط سير لسيارات سرفيس لمخالفة التعليمات، وزيادة عدد الركاب، وسحب ٣ رخص سيارات تاكسي لمخالفة تعريفة الأجرة المقررة وتحصيل أجرة زيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم التنبيه على السائقين بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لإحكام السيطرة وضبط حركة سير مركبات السرفيس والتاكسي، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وعدد الركاب، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

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