طريقة عمل الكبسة السعودي في خطوات بسيطة

طريقة عمل الكبسة السعودي، الكبسة السعودي من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم كله ويعشقها الناس كثيرا خاصة المصريين.

وطريقة عمل الكبسة السعودي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكبسة السعودي.

مكونات عمل الكبسة السعودي:-

لحم ضأن أى كمية بحسب الرغبة

بصل مقطع

فلفل أخضر حار

طماطم مقطعة

زيت

شرائح ثوم

ملح وفلفل وبهارات مشكلة

ملعقة صغيرة من كل من

كمون

كزبرة

كركم

بابريكا

فصوص حبهان

2 عود قرفة

2 لومي

4 ورق غار

1 خولنجان

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

أرز بسمتي

طريقة عمل الكبسة السعودي:-

يشوح البصل في الزيت مع الفلفل الأخضر الحار.

يضاف لهم الثوم والطماطم ومعجون الطماطم وجميع البهارات والتوابل.

يقلب المزيج حتي تظهر رائحة التوابل.

يضاف اللحم لهم ويقلب حتي يتغير لونه.

يضاف للحم ماء مغلي ويترك علي نار متوسطة حتي ينضج.

يضاف له الأرز بعد أن ينقع ويغسل ويصفي.

ثم ينقل لنار هادئة بعد أن يتشرب الأرز مرق اللحم ويترك حتي تمام نضج الأرز.

تنقل الكبسة لطبق التقديم وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الكبسة السعودي

ولعمل الكبسة بالفراخ

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:-

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 أجزاء

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

2 ورقة لورى

4 حبات حبهان

4 حبات قرنفل

1 عود قرفة

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ماء مغلي (حسب الحاجة)

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه قليلا، ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر قليلا من الجهتين.

أضيفي البهارات (ورق اللورى، الحبهان، القرفة، القرنفل، الكركم، بهارات الكبسة، الفلفل) وقلبي المزيج.

ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

أضيفي كمية من الماء الساخن تكفي لتغطية الدجاج، واتركي المزيج يغلي ثم غطيه وخففي النار واتركيه يطهى لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

أخرجي قطع الدجاج من القدر (اختياري يمكنك تحميرها في الفرن أو على النار).

أضيفي الأرز إلى المرق في القدر، وتأكدي من أن كمية الماء مناسبة (حوالي 1:1.5 من الأرز إلى الماء).

اتركي الأرز يغلي على نار متوسطة حتى يتشرب أغلب الماء، ثم خففي النار وغطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

ضعي الأرز في طبق التقديم ورتبي فوقه قطع الدجاج المحمرة، وقدميه مع السلطة أو اللبن.

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