طريقة عمل الكبسة بالفراخ، أكلة لذيذة وسريعة ليوم الجمعة

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة بالفراخ من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها على الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل الكبسة بالفراخ.

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:-

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 أجزاء

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

2 ورقة لورى

4 حبات حبهان

4 حبات قرنفل

1 عود قرفة

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ماء مغلي (حسب الحاجة)

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه قليلا، ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر قليلا من الجهتين.

أضيفي البهارات (ورق اللورى، الحبهان، القرفة، القرنفل، الكركم، بهارات الكبسة، الفلفل) وقلبي المزيج.

ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

أضيفي كمية من الماء الساخن تكفي لتغطية الدجاج، واتركي المزيج يغلي ثم غطيه وخففي النار واتركيه يطهى لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

أخرجي قطع الدجاج من القدر (اختياري يمكنك تحميرها في الفرن أو على النار).

أضيفي الأرز إلى المرق في القدر، وتأكدي من أن كمية الماء مناسبة (حوالي 1:1.5 من الأرز إلى الماء).

اتركي الأرز يغلي على نار متوسطة حتى يتشرب أغلب الماء، ثم خففي النار وغطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

ضعي الأرز في طبق التقديم ورتبي فوقه قطع الدجاج المحمرة، وقدميه مع السلطة أو اللبن.

الكبسة بالفراخ

ولعمل الكبسة باللحمة

مكونات عمل الكبسة باللحمة:

كيلوجرام من لحم الغنم (أو لحم العجل) مقطع إلى قطع متوسطة الحجم.

2 كوب من الأرز البسمتي مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعمًا.

4 فصوص من الثوم مفرومة.

2 حبة طماطم مفرومة.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

1 حبة فلفل أخضر مقطع إلى شرائح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

5 حبات من الحبهان.

5 مسمار من القرنفل.

2 عود قرفة.

3 ورقات غار.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الكاري.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (أو بهارات الكبسة).

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ماء ساخن للطهي.

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه لبضع دقائق ثم أضيفي قطع اللحم.

قلبى اللحم حتى يتحمر من جميع الجوانب.

أضيفي الحبهان، القرنفل، القرفة، وورق الغار إلى اللحم وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم واستمري في التحريك حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الماء الساخن بحيث يغطي اللحم.

اتركي القدر على نار متوسطة حتى ينضج اللحم (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة حسب نوع اللحم).

بعد نضج اللحم، أضيفي الفلفل الأخضر والبهارات المتبقية (الكركم، الكاري، الكمون، البهارات المشكلة) وملح وفلفل.

أضيفي الأرز المغسول والمصفى إلى القدر وقلبى جيدا.

أضيفي كمية من الماء تكفي لطهي الأرز (حوالي 3 أكواب من الماء).

غطى القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج الأرز ويمتص الماء بالكامل.

بعد نضج الأرز، أطفئ النار واتركي الكبسة مغطاة لمدة 5 دقائق.

قدمى الكبسة في طبق التقديم وزينيها بالمكسرات المقلية (مثل اللوز والصنوبر) حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الخضروات مثل الجزر أو الفلفل الملون لمزيد من النكهة والتنوع.

تأكدى من استخدام لحم طازج وماء مغلي لضمان نضج اللحم بشكل جيد.

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