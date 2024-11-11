طريقة عمل الكبسة بالفراخ، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى عرفت على مستوى العالم وهى عبارة عن أرز يقدم بتوابل محددة مع اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، سهلة وبسيطة وخطواتها سريعة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبسة بالفراخ.

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:-

1 دجاجة كاملة (مقطعة إلى أجزاء صغيرة)

2 كوب أرز بسمتي

2 بصلة كبيرة (مفرومة ناعم)

2 طماطم (مفرومة ناعم)

2 فص ثوم (مفروم)

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

3 ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من القرفة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة (إذا لم تكن موجودة، يمكن استبدالها بخليط من الحبهان، القرنفل، الزعفران)

4 أكواب مرق دجاج (أو ماء مع مكعب مرق دجاج)

ملح حسب الذوق

زبيب وصنوبر محمص (للتزيين، اختياري)

الكبسة بالفراخ

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

أول خطوة هي غسل قطع الدجاج جيدا، ويمكن نقعها في ماء وملح لعدة دقائق للتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها، ثم يتم تصفيتها جيدا.

في وعاء عميق، سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن، ثم ضعي قطع الدجاج وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب، هذا يساعد في إغلاق المسام الداخلية للحم الدجاج، مما يحفظ العصارة داخلها أثناء الطهي.

بعد أن يتحمر الدجاج، قومي بإزالته من المقلاة وضعيه جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي 1 ملعقة من الزيت أو السمن.

ثم ضعي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا.

أضيفي الثوم المفروم والطماطم المفرومة.

قلبي المزيج حتى تنضج الطماطم ويتكون لديكِ خليط غني.

يمكن إضافة الفلفل الأخضر الحار في هذه المرحلة، إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار.

أضيفي الكركم، القرفة، الكمون، الفلفل الأسود وبهارات الكبسة إلى الخليط، وقلبي جيدًا، هذه التوابل ستمنح الكبسة نكهتها المميزة.

ثم ضعي الأرز البسمتي بعد غسله جيدًا تحت الماء البارد.

امزجي الأرز مع المكونات الأخرى، واتركيه يتشرب التوابل قليلًا.

أضيفي مرق الدجاج إلى المقلاة، تأكدي من أن كمية المرق تغطي الأرز بالكامل (ويمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر).

اضبطي المذاق بإضافة الملح حسب الرغبة.

أرجعي قطع الدجاج إلى المقلاة فوق الأرز.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة، حتى ينضج الأرز تمامًا وتمتزج النكهات.

بعد أن ينضج الأرز وتتحمص قطع الدجاج جيدًا، قومي برفع الكبسة من على النار.

يفضل أن تتركيها مغطاة لمدة 10 دقائق قبل التقديم لكي يتم امتصاص جميع النكهات.

للتزيين، يمكنك إضافة الزبيب والصنوبر المحمص فوق الكبسة لإضفاء طعم مميز ولمسة جمالية.

للعلم يجب تجنب الإفراط في التحريك، عند إضافة الأرز إلى المكونات الأخرى، احرصي على عدم تحريكه كثيرًا حتى لا يتكسر الأرز.

إذا لم يكن لديكِ مرق دجاج جاهز، يمكن استبداله بالماء مع مكعبات مرق الدجاج، لكن المرق الطبيعي يضيف عمقًا أكثر في الطعم.

استخدام السمن يعطي نكهة أغنى وألذ، ولكنه يعتمد على تفضيلاتك الشخصية.