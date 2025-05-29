طريقة عمل الكبسة، مقادير مضبوطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكبسة، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الكبسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكبسة.

مكونات عمل الكبسة:-

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي

2 حبة بصل مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

4 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة جزر مبشورة (اختياري)

1 قرن فلفل حار (اختياري)

4 ملاعق زيت نباتي أو سمن

بهارات الكبسة:

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة قرفة

5 حبات حبهان

3 ورقات غار

3 حبات قرنفل

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة (اختياري)

ملح وفلفل حسب الذوق

ماء ساخن (حوالي 4 أكواب)

طريقة عمل الكبسة:-

سخنى الزيت في قدر كبير، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

اضيفي الثوم، ثم قطع الدجاج، وقلبيها حتى تتحمر من الجانبين.

اضيفي جميع البهارات الجافة وحركى جيدا حتى تتشربها قطع الدجاج.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، وقلبي المزيج حتى يتكثف قليلا.

اضيفي الجزر المبشور، ثم الماء الساخن حتى يغمر المكونات، واتركي الخليط يغلي ثم خفف النار واتركيه ينضج حتى ينضج الدجاج (حوالي 30 دقيقة).

اغسلي الأرز جيدا وانقعيه لمدة 20 دقيقة، ثم أضيفيه إلى المرق.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز ويتشرب السوائل (حوالي 20–25 دقيقة).

قدمي الكبسة في صحن التقديم، ويمكن تزيينها بالمكسرات المحمصة والزبيب حسب الرغبة.

طريقة عمل الكبسة

ولعمل كبسة اللحم

مكونات عمل الكبسة باللحمة:

كيلو جرام واحد من لحم الضأن أو العجل (مقطّع إلى قطع كبيرة)

2 كوب أرز بسمتي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

حبتان طماطم مفرومتان

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

5 أكواب ماء

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ورقتان من ورق الغار

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

في قدر كبير، ضعي الزيت أو السمن على نار متوسطة وأضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة.

أضيفي قطع اللحم وقلّبيها حتى تتغير لونها من جميع الجوانب.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم واستمرّي في التقليب.

أضيفي الكركم، الكمون، القرفة، الكزبرة، الهيل، الفلفل الأسود، وورق الغار.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج التوابل مع اللحم.

أضيفي الماء وقلّبي، ثم اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

اغسلي الأرز بسمتي جيدًا وانقعيه لمدة 30 دقيقة.

بعد أن ينضج اللحم، أخرجي قطع اللحم من القدر وضعيها جانبًا.

صفي الأرز من الماء وأضيفيه إلى مرق اللحم المتبقي في القدر.

إذا كان المرق غير كافٍ لطهي الأرز، أضيفي المزيد من الماء بحيث يغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبًا.

غطي القدر واتركي الأرز يطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز.

بعد أن ينضج الأرز، أعيدي اللحم إلى القدر فوق الأرز.

قدّمي الكبسة ساخنة مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.

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