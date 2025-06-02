ابن الوادي الجديد بطل تحدي القراءة العربي الموسم التاسع

حصد عمر محمد أحمد الطالب بمدرسة الخارجة الثانوية بنين بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم التاسع والإستعداد للصعود للتصفيات لدولة الإمارات.

وتقدمت قيادات تعليم الوادي الجديد، بالتهنئة لسفير القراءة العربي، متمنين له مزيد من التوفيق والسداد في تصفيات الإمارات.

مسابقة تحدي القراءة العربي

تعتبر مسابقة تحدي القراءة العربي أكبر مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تشجيع الطلاب في العالم العربي على القراءة وتعزيز الحس الوطني، والشعور بالولاء لمستقبل مشترك، ولغة واحدة كرمها الله سبحانه وتعالى، وتعتبر جمهورية مصر العربية من أكثر الدول احتضانًا وإسهامًا في هذه المبادرة الرائدة.

شارك طلاب وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل فعال هذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين 17 مليون و608 آلاف و366 طالبا وطالبة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2024/2025، وقد أنهى منهم 7,013,034 طالبا وطالبة قراءة 50 كتابًا، وشهد هذا العام أيضًا زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الطلاب من ذوي الهمم مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عددهم 31,873 من 25 مديرية تعليمية، وأنهى منهم 7,489 قراءة 25 كتابًا.

منصة كتب رقمية

شهد الموسم التاسع من مسابقة تحدي القراءة العربي إطلاق منصة كتب رقمية تهدف إلى تسهيل الوصول لأكبر عدد من الكتب لكل الدول المشاركة، وتشجيع جميع الطلبة المشاركين على تعزيز مهارة القراءة، حيث تم توفير مجموعة من الكتب تتناسب مع المراحل العمرية والدراسية المختلفة، وأُطلقت المنصة في أكتوبر 2024 وتم تفعيلها تدريجيًا لتستوعب 88 مشاركًا من جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مع التحديث المستمر للسعة والمجموعات الكتابية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إجراء تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المدارس ثم الإدارات ثم المديريات التعليمية لاختيار الطلاب الفائزين على مستوى كل مديرية، وتمت التصفيات وفقًا لكل مديرية مع الحرص على عدم إغفال أي طالب أنهى قراءة 50 كتابًا، وقد بدأت التصفيات على مستوى المديريات التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الماضي وانتهت في آخر مديرتين وهما الإسكندرية وجنوب سيناء بتاريخ 20 مارس 2025، وذلك حسب أعداد المشاركين في المديريات بحد أقصى 5 أيام وحد أدنى 3 أيام.

في مسابقة تحدي القراءة العربي، شارك في تحكيم الطلاب على مستوى المديريات 108 محكمين في اللغة العربية، وأسفرت النتائج عن فوز 1188 طالب وطالبة على مستوى المديريات التعليمية منهم 17 من فئة ذوي الهمم.

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