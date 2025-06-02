صرف منحة العيد لـ 7359 عاملا من العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة والمسجلين لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، بجميع مكاتب البريد ولمدة شهر، وذلك لعدد 7359 عاملًا على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه بواقع 1500 جنيه للعامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة والمسجلين لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل بالوادي الجديد.

هذا فيما تواصل مديرية العمل بالوادي الجديد، من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكاتب عمل بمراكز المحافظة، حملة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بعدد من مواقع العمل بالمراكز، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم في قاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وقال أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة العمل بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع مواقع العمل، وضمان حياة آمنة وكريمة لجميع المواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وبالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

منح العمالة غير المنتظمة

وتعتبر هذه المنحة واحدة ضمن 6 منح سنوية تُقدَّم دعمًا للعمالة غير المنتظمة في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، وهي؛ عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

وقررت الحكومة، زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

ومن المتوقع صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأيام المقبلة قبل عيد الأضحى المبارك من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي للمسجلين فقط لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وفي أكتوبر الماضي، ضمت وزارة العمل، أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة ووافقت الوزارة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وبالتالي ستحصل هذه الفئة على الزيادة الجديدة مع العمالة غير المنتظمة في منحة عيد الأضحى.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف المنحة، الحرفيين، وعمال البناء والمزارعين، والصيادين، ومن لا يمتلكون تأمينًا اجتماعيًّا أو مصدر دخل ثابت كما تعمل الوزارة على توسيع قاعدة البيانات لتشمل المزيد من العمال المستحقين.

شروط الحصول على منحة عيد الأضحى 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًّا.

أن تكون الحرفة مسجلة ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

أن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا.

ويتم مراجعة هذه الشروط قبل صرف المنحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتؤكد وزارة العمل أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان استمرار صرف الدعم.

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