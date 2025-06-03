فخ المثالية!

هل جربت الشعور بالمثالية؟! المثالية ضد الطبيعة الإنسانية، فالإنسان بشر يصيب ويخطئ، وهذا بنص الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".. ويقول أيضًا: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم".



طلب المثالية إذًا شيء يخالف طبيعة البشر، ومن ثم فالمثالية أكبر خدعة يمكن أن يعيشها الإنسان في حياته، وهى إذا تمكنت من صاحبها تذيقه الويلات وتحرمه من ثمار التعلم بالتجربة والخطأ، والعيش كبشر طبيعي من صفاته النقص والسعى إلى الكمال وليس امتلاك الكمال، فالكمال المطلق غاية لا تُدرك.



كثير من الناس يقعون في أسر المثالية، وهى سجن يمكن أن يستهلك صاحبها، يضغطه، ويبعده عن الراحة النفسية، فهو يحاول عبثًا أن يظهر بموقف من لا يخطئ ومن يعرف كل شيء ولا يفوته شيء وهذا إذا كان ممكنًا بعض الوقت فهو مستحيل كل الوقت.



المثالية يمكن أن تصبح سجنًا للإنسان عندما تتحول إلى هوس بالكمال، مما يؤدي إلى القلق والإحباط بسبب عدم القدرة على تحقيق معايير غير واقعية، السعي المستمر للكمال قد يجعل الشخص غير قادر على الاستمتاع بلحظات عفوية بسيطة في الحياة، ويؤدي إلى الشعور بعدم الكفاية حتى عند تحقيق إنجازات كبيرة.



تخلص من المثالية غير الصحية حتى تستمتع بحياتك وتكون على سجيتك، تقبّل عيوبك وجاهد لإصلاحها وليس لإنكارها، ثم حاول أن تضع لنفسك أهدافًا واقعية، قابلة للتحقق بدلًا من السعي وراء أهداف مستحيلة.



تعامل مع الفشل بإيجابية، فلولا الفشل ما عُرف النجاح، لا عيب في السقوط لكن العيب أن تستسلم للسقوط ولا تعرف كيف تقوم، تعايش مع الفشل واجعله فرصة للتعلم والنمو بدلًا من اعتباره نهاية الطريق.



توقف عن مقارنة ذاتك بالآخرين؛ فالمقارنة لن تكون في صالحك، فإن كنت أعلى ممكن قارنت نفسك به ركنت إلى الدعة والسكينة والكسل وفرّطت دون أن تدري في أسباب تفوقك، وإذا كنت أقل ممن قارنت نفسك به، ربما شعرت باليأس أو الدونية ونسيت أن الله سبحانه ما ظلمك في شيء، وإنما أجزل عطاءه لكل البشر بلا تمييز ولا تفرقة..

فالله قد استودعك، كما استودع غيرك، سرًّا دفينًا وملكات عظمى تحتاج منك فقط أن تنميها وتطورها لتستقيم بها حياتك، ومن ثم فلا مناص من التركيز على التقدم الشخصي بدلًا من محاولة التفوق على الجميع.



استمتع بالتجربة وليس النتيجة فقط؛ اصرف تركيزك إلى الاستمتاع بالعمل بدلًا من الهوس بالنتائج المثالية.. المثالي قد يحظى باحترام الناس وتقديرهم وحبهم بعض الوقت على حساب نفسه لكنه لا يملك أن يظل هكذا طول الوقت.. فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.. فلا تكن مثاليًا بل كن أنت نفسك بكل تناقضاتك، وعيوبك، أما غير ذلك فهو قناع سيسقط إن عاجلًا أو آجلًا وساعتها ستفقد كل شيء.

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