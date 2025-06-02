جيفارا العرب رحيل بطعم الخلود!

في مثل هذا اليوم وتحديدًا في عام 1976 رحل عن عالمنا عبد الرحمن عزام باشا (جيفارا العرب)، وهو شخصية محورية في التاريخ العربي الحديث، جمع بين العمل السياسي والفكري، وكان صوتًا قويًا في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.. اشتهر بكونه أول أمين عام لجامعة الدول العربية، حيث شغل هذا المنصب منذ تأسيس الجامعة في 22 مارس 1945 وحتى سبتمبر 1952.



كان عبد الرحمن عزام باشا من أبرز المؤسسين لجامعة الدول العربية، واختير بالإجماع كأول أمين عام لها. خلال فترة توليه، دعم بقوة قضايا الوحدة العربية ورفض تقسيم فلسطين، وشارك في الجهود الدبلوماسية العربية في مواجهة المشروع الصهيوني.

اشتهر بتصريحاته الحادة ضد إقامة دولة يهودية في فلسطين، ومن أبرزها تحذيره من أن الحرب ستكون حرب إبادة ومجزرة مروعة ستُذكر مثل مذابح المغول والحروب الصليبية.



تبنى أثناء فترة أمانته قضية حرية واستقلال إندونيسيا ودعا إلى استقلالها وطرح الأمر أمام مجلس جامعة الدول العربية، وكانت الجامعة أول منظمة دولية تعترف باستقلالها. كما شارك في الوفد المصري لمؤتمر فلسطين في لندن سنة 1939، كما تقلد العديد من المناصب والوزارات مثل وزارة الأوقاف ووزارة الشئون الاجتماعية التي أسس فيها القوات المرابطة وظل قائدها إلى أن تولى منصب وزير الخارجية.



وهو ما يثير سؤالًا مهمًا: تُرى لو كان عزام يعيش بيننا فماذا كان سيقول وهو يرى ما وصلت إليه أحوال العرب من تردٍ وانقسام، حتى صارت الجامعة العربية مجرد إسم بلا فعالية، فماذا فعلت أكثر من 20 دولة عربية لغزة التي يفتك بها الجوع والقصف الإسرائيلي الذي لا ينقطع بدعم أمريكي مكشوف؟!



كان عزام مفكرًا إسلاميًا، ومن أبرز مؤلفاته كتاب رسالة محمد الخالدة، الذي تناول فيه القيم الإنسانية في الإسلام. تأثر بهذا الكتاب شخصيات بارزة مثل مالكوم إكس، الذي التقى بعزام خلال زيارته لمصر، وكان لهذا اللقاء أثر كبير في تحوله نحو الإسلام التقليدي.



عبد الرحمن عزام باشا استحق عن جدارة لقب جيفارا العرب لأنه شارك في حروب كثيرة، فقد قاتل مع العثمانيين في البلقان (في الحرب العالمية الأولى)، وعاد سنة 1915 إلى مصر ثم سافر إلى ليبيا ليشارك في القتال إلى جانب السنوسيين ضد الغزو الإيطالي. كما أنشأ الجيش المرابط خلال الحرب العالمية الثانية وأسهم في صناعة اول جمهورية في العالم العربي هي الجمهورية الطرابلسية.. كم كانت هذه الأيام في حاجة لمفكرين عظام مثل عبد الرحمن عزام رحمه الله.

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