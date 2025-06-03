الكشف على 762 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية أبيس الخامسة بكفر الدوار

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، قافلة طبية مجانية متكاملة بقرية أبيس الخامسة بمركز كفر الدوار على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار خطة الدولة وجهود المحافظة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية والوصول بالخدمات الصحية المتميزة إلى القرى والمناطق المحرومة.

وجود 5 عيادات طبية متنقلة وتنوعت أعمال القافلة

أسفرت القافلة عن الكشف الطبي المجاني بكفر الدوار على 762 مواطنا مجانا، من خلال وجود 5 عيادات طبية متنقلة وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - العظام )، بالإضافة إلى وجود معمل دم ومعمل طفيليات وجهازى أشعة عادية وسونار، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تنظيم القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الطبية المجانية

أكدت محافظة البحيرة على استمرار جهودها، في تنظيم القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة القرى بنطاق المحافظة، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

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