استعدادات لانطلاق فعاليات النادي الصيفي السنوى للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

تستعد مكتبة مصر العامة بدمنهور، لانطلاق فعاليات النادي الصيفي السنوي للأطفال، بداية من يوم الأحد الموافق 25 مايو، ليستمر طوال فترة الإجازة الصيفية، في أجواء ترفيهية وتعليمية مُحفّزة تنمّي المهارات وتصقل الإبداع، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والتعليمية واكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، من خلال برنامج صيفي متكامل يعمل على تنشيط مهاراتهم الذهنية واليدوية، ويُعزز فيهم روح التعاون والابتكار.

الورش من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع

ويستقبل النادي الصيفي بمكتبة دمنهور، الأطفال من عمر 6 سنوات فأكثر، حيث تُقام الأنشطة والورش من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، ويتضمن اليوم الواحد ما لا يقل عن 3 ورش متنوعة تشمل الفنون، الحرف اليدوية، الأنشطة الثقافية، الألعاب الذهنية، والمهارات الحياتية، تشمل جميع الخامات والأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى هدايا تذكارية من إنتاج الأطفال أنفسهم خلال ورش الأشغال الفنية،.

بيئة آمنة وبنّاءة للأطفال خلال الإجازة

ويُعد هذا البرنامج أحد الوسائل الفعالة التي تسعى محافظة البحيرة من خلالها إلى توفير بيئة آمنة وبنّاءة للأطفال خلال الإجازة، تجمع بين التعليم والإبداع والترفيه.

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