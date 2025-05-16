انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة بعد عمليات بحث استغرقت ٣ أيام ( صور )

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، بالتعاون مع عدد من الغواصين المتطوعين في انتشال جثة طفل غارقة بمنطقة قناطر بولين، في مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، بعد جهود متواصلة لمدة ٣ أيام من البحث.

مركز كوم حمادة وسادت حالة من الحزن والترقب عملية انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن بسيوني عمار، 14 عامًا الذي غرق أثناء استحمامه هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وفشل الأهالي في العثور عليه فتم إبلاغ الجهات المختصة التي سارعت بالدفع بقوات الإنقاذ النهري.

تم إجراء عمليات بحث موسعة من قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، طيلة ٣ أيام بحثا عن جثة الطفل ما دفع عدد من المتطوعين إلى المعاونة في عملية البحث بعد طول انتظار أهالي الطفل استلام جثمانه حتى تم العثور عليه.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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