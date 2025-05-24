انضباط جميع اللجان الامتحانية بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحيرة (صور)

واصل طلاب وطالبات صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوى بمحافظة البحيرة اداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى عن العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الامتحانات تسير وفق إطارها الصحيح

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها وحتى اليوم وذلك في إطار حرص الجميع على توفير الأجواء الامتحانية المنضبطة والمناخ المناسب أمام الطلاب فى كافة اللجان مع الالتزام بتنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والالتزام التام بالضوابط والقواعد والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

حسن سير وانتظام الامتحانات

جاء ذلك خلال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المستمرة وتواصله الدائم اللحظى بمديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان وإتمام تجهيزات كافة اللجان من اضاءه وتهويه وسلامة الوصلات الكهربية بها، مشيرًا إلى انتظام أعمال الامتحانات اليوم لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية أى شكاوى أو إخطارات بوجود ما يعكر صفو أجوائها.

ادى ١٥٤٦٣٠ تلميذ وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي إمتحاناتهم

وانتظم تلاميذ المرحلة الإبتدائية بالبحيرة، في أداء إمتحاناتهم وأدى اليوم ١٤١٥٧٩ تلميذ وتلميذه بالصف الثالث الابتدائي امتحاناتهم فى مادتى الرياضيات والتربية الدينية كما ادى ١٥٤٦٣٠ تلميذ وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي إمتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والخط وأدى ١٥٨٧٨٨ تلميذ وتلميذة بالصف الخامس الابتدائي إمتحاناتهم فى مادتى اللغة العلوم وIct بينما أدى ١٥٣١٦٠ تلميذ وتلميذة بالصف السادس الابتدائي إمتحاناتهم فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، وفى المرحلة الإعدادية أدى ١٥٤٩٦٣ طالب وطالبة بالصف الأول الاعدادي إمتحاناتهم اليوم فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، وأدى ١٣٦٦٩٤ طالب وطالبة بالصف الثانى الإعدادي إمتحاناتهم فى مادتى الجبر والعلوم، وبالنسبة للمرحلة الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم ٤٥٩٨٨ قد انتظموا وأدوا اليوم امتحانهم فى مادة اللغة العربية، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوى العام البالغ عددهم ٤٦٣٠٦ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مواد الكيمياء والجغرافيا والرياضيات التطبيقية.

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