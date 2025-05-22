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رياضة

تحديد مواعيد نصف ونهائي كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراتي نصف نهائي كأس عاصمة مصر في شهر يونيو المقبل.

مواعيد نهائي نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وتقام مباريات الذهاب يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

ويواجه الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.

أما مباريات الإياب، فتقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو.

و يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم الساعة 5 مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

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