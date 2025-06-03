أحدث إحصاء، توريد 300 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد تحقيق معدلات مرتفعة من التوريد، وذلك في ظل الدعم الكامل المقدم للمزارعين، والتسهيلات التي توفرها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم المنتج المحلي.

التوريد لـ 37 موقعًا ما بين شون وصوامع ومراكز تجميع

أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، بيانا توضيحيًا يتناول فيه أبرز المؤشرات الخاصة بالتوريد حتى صباح اليوم، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى الآن نحو 300775 طنا، تم استقبالها من خلال 37 موقعًا ما بين شون وصوامع ومراكز تجميع، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

الطاقة الاستيعابية الكلية لمواقع التخزين بالمحافظة نحو 496 ألف طن

كما أوضح المكتب الإعلامي، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بالبحيرة قدَّر بنحو 307 آلاف فدان، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية لمواقع التخزين بالمحافظة نحو 496 ألف طن، بما يضمن قدرة المحافظة على استقبال وتخزين كامل الكميات المستهدفة بكفاءة عالية.

انتظام عمليات التسليم والإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية

وأوضحت محافظ البحيرة أن كافة مواقع الاستلام بالمحافظة تعمل بكفاءة عالية وفق خطة متكاملة، تضمن انتظام عمليات التسليم، والإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية والمعايير التخزينية، مع المتابعة المستمرة من غرف العمليات على مستوى المحافظة.

كما أكدت أن مؤشرات التوريد تتجه نحو الارتفاع، بالتزامن مع قرب انتهاء موسم الحصاد، مشيدةً بجهود الجهات المشاركة في إنجاح منظومة التوريد، وحرص المزارعين على تسليم المحصول في المواعيد المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.