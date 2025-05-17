توريد 186 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - أن المحافظة، باعتبارها من كبرى المحافظات الزراعية، تشهد انتظامًا ملحوظًا في عمليات التوريد لمحصول القمح المحلي لموسم حصاد 2025، مشيدةً بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان

وقد بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم السبت، نحو 186082 طنًا من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان، وتم استلام هذه الكميات من خلال 37 مركزَ تجميعٍ موزعة على مختلف مراكز المحافظة بالبحيرة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 496 ألف طن.

توفير جميع السبل اللازمة لإنجاح موسم التوريد

وشدّدت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام، والصوامع، والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المحددة، مؤكدة على الالتزام الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير جميع السبل اللازمة لإنجاح موسم التوريد، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات

وتهيب محافظة البحيرة،بالمزارعين سرعة توريد كميات القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدةً استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.