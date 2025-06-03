وداعًا سميحة أيوب.. ولدت في شبرا.. تولت مناصب قيادية في المسرح.. تألقت في الدراما التليفزيونية و"تيتة رهيبة" أعادها للسينما بعد انقطاع.. وهذه تفاصيل لقائها بالرئيس

غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مشوار فني طويل وثري استمر لأكثر من سبعة عقود دون انقطاع، جعلها واحدة من أعمدة الفن المصري والعربي، وسميحة أيوب، صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، قدمت خلالها عشرات الشخصيات المتنوعة والمميزة، وتمسكت فيها دومًا بشعار "احترام الجمهور"، وهو ما جعلها تتربع على عرش قلوب محبيها لعقود طويلة.

وقد أحدث نبأ رحيلها حالة من الحزن العميق في الأوساط الفنية والثقافية، حيث فقد الوسط الفني رمزًا من رموز العطاء والالتزام الفني والإنساني.

وأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة معلنا أنه جاري استخراج شهادة الوفاة لتحديد مكان صلاة الجنازة والعزاء.

محطات بارزة في مسيرة سيدة المسرح العربي

وُلدت الفنانة الراحلة في 8 مارس 1932 بحي شبرا بالقاهرة، كانت ولا تزال واحدة من أبرز أعلام المسرح العربي، بل لقبت عن جدارة بـ”سيدة المسرح العربي”، لما قدمته من إسهامات متميزة رسخت مكانتها في ذاكرة الفن المصري والعربي.

بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًّا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال.

وتليفزيونيًّا، قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

تولت الفنانة الراحلة سميحة أيوب مناصب قيادية مهمة في المشهد المسرحي، أبرزها: مدير عام المسرح الحديث (1972-1975)، ثم مدير المسرح القومي مرتين (1975-1988)، وكانت أيضًا عضوًا بارزًا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكرمت الدولة المصرية ودول عربية وأجنبية عدة الفنانة الراحلة، فحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1966، ووسام الاستحقاق من الرئيس السوري حافظ الأسد، ووسام بدرجة فارس من فرنسا، وتكريمات من تونس، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على القاعة الرئيسية بالمسرح القومي عام 2015.

سر لقب سيدة المسرح العربي

ويرجع تلقيب الفنانة سميحة أيوب بلقب سيدة المسرح العربي إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إذ كشفت عن هذا الأمر من خلال لقاء تليفزيوني لها في برنامج “من مصر” عبر شاشة قناة cbc.

وقالت سميحة أيوب إنها كانت تشارك فى مهرجان بدولة سوريا، وبعد الانتهاء طلب منها وزير الثقافة أن تظل هي على خشبة المسرح؛ لأن الرئيس حافظ الأسد طلب هذا الأمر، وكرمها، وأثناء منحها الوسام قال لها: “تقدمي يا سيدة المسرح العربي”، وبمجرد انتهائها ونزولها لشوارع سوريا حتى وجدت الجميع ينادونها بنفس اللقب ومنذ هذه اللحظة وتم منحها اللقب.

كيف أعادها فيلم "تيتة رهيبة" للسينما بعد قطيعة طويلة؟

كانت الفنانة سميحة أيوب في مرحلة من حياتها تشارك في السينما، وقدمت أكثر من عمل ناجح بها، ولكنها انقطعت وأصبحت تصب كامل تركيزها على المسرح والدراما التلفزيونية.

وكشفت الراحلة في لقاء سابق لها في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن سر عودتها للسينما من خلال فيلم “تيتة رهيبة” بعد تلك القطيعة الطويلة.

حيث قالت في اللقاء إنها كانت ترفض العمل بالسينما لمدة 18 عاما، إلى أن جاءها اتصال هاتفي من المخرج سامح عبد العزيز، الذي عرفها بنفسه وعرض عليها تناول “فنجان قهوة”، كما عرفها بأعماله الفنية فوافقت الفنانة القديرة سميحة أيوب لإعجابها بالأعمال التي قدمها.

وخلال الحديث بينهما، عبر المخرج عن رغبته العميقة في أن تشارك الفنانة الكبيرة في عمل جديد له، ولكنها رفضت، ومع ذلك ترك لها سيناريو العمل وأخبرها أنه سيعاود الاتصال بها فيما بعد.

وأكدت الراحلة سميحة أيوب أنها واجهت نفسها وتحدثت معها بعد اللقاء، وحاولت فهم سر الجمود ضد العودة للسينما، وأعادت النظر في موقفها وقرأت سيناريو الفيلم وأعجبت به، إلى أن جاء يوم كانت متوجهة إلى أحد المهرجانات، ووجدت شخصا يجلس بجانبها في الطائرة، واكتشفت أنه المخرج سامح عبد العزيز الذي قال لها: “ربنا عملها”.

وبالفعل تم تقديم الفيلم عام 2012، وهو يُعد من التجارب السينمائية المميزة التي تجمع بين الدراما العائلية والكوميديا الاجتماعية.

زيجات الفنانة سميحة أيوب

وللفنانة سميحة أيوب العديد من القصص والحكايات، حيث تزوجت أكثر من مرة، حسبما صرحت في مقابلات تليفزيونية عديدة، كانت البداية من الفنان محسن سرحان، وأنجبت منه ابنها إبراهيم وهي لم تكمل العشرين عامًا.

وتعد قصتها مع الفنان الراحل محمود مرسي زوجها الثاني من أهم حكايات الحب في حياة الراحلة، حيث أنجبت منه الطبيب النفسي علاء مرسي، وكانت سيدة المسرح تحب محمود مرسي بشكل كبير، ولكن بسبب غيرته عليها لم تكتمل الزيجة.

ثم تزوجت الفنانة الراحلة الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة الذي تزوجها أثناء تقديمها مسرحية “السبنسة” من تأليفه واستمر الزواج حتى رحيله.

وتزوجت سيدة المسرح العربي من المخرج أحمد النحاس ولكن بسبب الخلافات بينهما وقع الانفصال سريعا، وقضت بقية حياتها وحيدة.

حكاية دور رفضت الراحلة تقديمه

وخلال مسيرتها الطويلة، اعترضت الفنانة الراحلة سميحة أيوب علي المشاركة في مسرحية “بير السلم” خلال عام 2017، لأنها وجدت دورها في العمل المسرحي لا يناسب عمرها في هذا التوقيت، حيث كانت ستقدم شخصية فتاة تعكف على خدمة رجل مسن.

وقالت الراحلة سميحة أيوب يومئذ: "للأسف لن أشارك فيها لأن الدور الذي قدمته وقتها حينما كتبت وعرضت لا يناسبني حاليا، وهو دور الفتاة التى تسكن تحت بير السلم وتقوم على خدمة الرجل، فهناك فرق عمري وهناك أدوار لها عمر وأخرى ليس لها عمر".

ومسرحية "بير السلم" ناقشت قضية الصراع بين الحرية والإيمان للإنسان الذي مهما كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه ومهما كان تجبره فإن الشعب سيسقط هذا الجبروت، فموضوع المسرحية يدور حول عائلة الشبراوي، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش.

لقاء سميحة أيوب مع الرئيس السيسي

ومن أبرز محطات مشوار الفنانة الراحلة، لقائها بالرئيس السيسي، حيث عبرت سميحة أيوب عن سعادتها الكبيرة بلقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عرض فيلما تسجيليا يحكي ملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، إذ اعتبرت هذا اللقاء بمثابة أمنية غالية عليها وتحققت في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم العظيم الذي يعد فخرًا لكل أبناء الوطن.

ودار حوار إنساني بين الفنانة سميحة أيوب والرئيس السيسي بعد انتهاء الفليم التسجيلي والعروض الفنية الخاصة باحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، وحرص الرئيس السيسي على تحية الفنانة الكبيرة سميحة أيوب هي وجميع المشاركين في العرض، وصعد إلى المسرح وقبل رأسها وسط إعجاب وانبهار الحاضرين بموقفه.

وردت الفنانة سميحة أيوب على موقف الرئيس السيسي قائلة: «كلنا سعداء وكان عندي أمنية أشوف سيادتك وجه لوجه وربنا حقق لي الأمنية دي.. شكرا يا ريس.. شكرا يا عزيز مصر.. شعبك بيحبك يا ريس، وشكرا على الأمن والأمان اللي عايشين فيه.. الشعب كله حاسس بكل الإنجازات وبكل حاجة.. شكرا يا ريس".

آخر لقاء للراحلة سميحة أيوب

وكان آخر لقاء لسميحة أيوب مع جمهورها ومحبيها خلال الندوة التي عقدها المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته السابعة عشرة، والتي أقيمت العام الماضي حملت اسم سيدة المسرح العربي، وتحديدا يوم 2 أغسطس 2024.

وأثناء الندوة، تحدث أصدقاء ومحبو سميحة أيوب عن الكثير من التفاصيل والمواقف التي جمعتهم بسيدة المسرح العربي، كما ألقى عدد آخر شهادات عن تأثير سميحة أيوب في مسيرتهم.

وخلال الندوة، ردت سميحة أيوب على سؤال أحد الحضور عن حالة الاكتفاء التي تعيشها خلال الفترة الحالية قائلة: “وصلت لهذه الحالة والحمد لله ومعنديش مطالب مادية في أي حاجة.. الرضا أجمل شيء في الوجود، والحمد لله على المشي والنظر والأكل وغيرها.. الحمد لله على كل العطايا الإلهية الجميلة اللي ربنا بيديها لكل إنسان، وأشكر الله على ما أعطاه لنا”، وتحدثت سيدة المسرح العربي عن زوجها الراحل سعد الدين وهبة قائلة: "وحشتني جدا ووحشت الناس على قد إنسانيتك بالظبط".

عطاء لآخر العمر

وطوال مسيرتها الفنية، لم تفقد سميحة أيوب شغفها، بل ظلت تقدم الأعمال وتشارك في المشروعات الفنية حتى بعد تجاوزها التسعين من عمرها، وبرحيلها، تُطوى صفحة هامة من صفحات الفن المصري، وتغيب قامة كبيرة، لكنها ستبقى حاضرة بأعمالها، وبمحبتها المخلصة للفن.

مشاهير وكيانات نعت الراحلة سميحة أيوب

وبعد إعلان خبر الرحيل امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل النعي، من أول المشاهير الذين نعوا سيدة المسرح العربي الإعلامي البارز محمود سعد، حيث كتب: وداعا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.. الفنانة الكبيرة التي أخلصت لفنها فأحبها الناس.

كما نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، أثرت خلالها الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، وقدّمت خلالها أعمالًا خالدة.

وقال وزير الثقافة: إن الراحلة كانت نموذجًا للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشوارًا استثنائيًا من الإبداع والتفرّد، مضيفًا: “ستظل أعمالها منارات تضيء طريق الأجيال القادمة، وستبقى ذكراها خالدة في قلوب محبيها”.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن رحيل سميحة أيوب يمثل خسارة فادحة للفن المصري والعربي، لما كانت تمثّله من قيمة فنية وإنسانية رفيعة، ومسيرة متميزة تركت خلالها إرثًا سيظل حيًّا في الوجدان. وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الراحلة وجمهورها ومحبيها، داعيًا الله أن يتغمّدها بواسع رحمته.

وقدمت النجمة وفاء عامر نعيا لـ سميحة أيوب، وجاء به: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، نودع اليوم سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا تاركة خلفها إرثًا فنيًا خالدًا ومسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

وتابعت وفاء عامر: رحيلك خسارة كبيرة للفن وللوطن، لكن أعمالك ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، تروي قصة فنانة عظيمة وهبت حياتها للفن والإبداع.

ونعتها كذلك الفنانة نادية الجندي، كما نعى الإعلامي والفنان تامر شلتوت الفنانة الراحلة عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”.

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