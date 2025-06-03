سيدة المسرح العربي التي أحبت عتريس.. زيجات في حياة سميحة أيوب

رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بمنزلها بمنطقة الزمالك ويتم الآن استخراج تصريح الدفن وتحديد موعد الجنازة، بحسب ما أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وللفنانة سميحة أيوب العديد من القصص والحكايات، حيث تزوجت أكثر من مرة، حسبما صرحت في مقابلات تليفزيونية عديدة.

كانت البداية من الفنان محسن سرحان وأنجبت منه ابنها إبراهيم وهي لم تكمل العشرين عامًا. وتعد قصتها مع الفنان الراحل محمود مرسي زوجها الثاني من أهم حكايات الحب في حياة الراحلة، حيث أنجبت منه الطبيب النفسي علاء مرسي، وكانت سيدة المسرح تحب محمود مرسي بشكل كبير، ولكن بسبب غيرته عليها لم تكتمل الزيجة.

زيجات أخرى في حياة سميحة أيوب

ثم تزوجت الفنانة الراحلة الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة الذي تزوجها أثناء تقديمها مسرحية السبنسة من تأليفه واستمر الزواج حتى رحيله.

وتزوجت سيدة المسرح العربي من المخرج أحمد النحاس ولكن بسبب الخلافات بينهما وقع الانفصال سريعا، وقضت بقية حياتها وحيدة.

الفنانة سميحة أيوب

ولدت الفنانة الراحلة سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

قدمت الراحلة ما يزيد على 170 عملا مسرحيا خلال مشوارها الفني مما منحها لقب سيدة المسرح العربي، ومن الأعمال التي قدمتها خلال مسيرة الممتدة: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي. كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال. وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية، نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة. وتعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

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