الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وداعا سميحة أيوب، سر لقب "سيدة المسرح العربي"

سميحة أيوب، فيتو
سميحة أيوب، فيتو

على مدار رحلة فنية طويلة للفنانة سميحة أيوب، صاحبها لقب سيدة المسرح العربي، حتى أصبح أيقونة راسخة تشير للفنانة القديرة التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، بعد صراع مع المرض. 

سر لقب سيدة المسرح العربي 

ويرجع تلقيب الفنانة سميحة أيوب بلقب سيدة المسرح العربي إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، إذ كشفت عن هذا الأمر من خلال لقاء تليفزيوني لها في برنامج “من مصر” عبر شاشة قناة cbc.

وقالت سميحة أيوب بأنها كانت تشارك فى مهرجان بدولة سوريا وبعد الانتهاء طلب منها وزير الثقافة أن تظل هي على خشبة المسرح؛ لأن الرئيس حافظ الأسد طلب هذا الأمر وكرمها وأثناء منحها الوسام قال لها “تقدمي يا سيدة المسرح العربي”، وبمجرد انتهائها ونزولها لشوارع سوريا وجدت الجميع ينادونها بنفس اللقب ومنذ هذه اللحظة وتم منحها اللقب.

مسيرة سميحة أيوب 

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي. 

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًّا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال. 

وتليفزيونيًّا، قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية.

نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

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