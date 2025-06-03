وفاء عامر تنعى سميحة أيوب: خسارة كبيرة للفن والوطن وستظل ذكرى خالدة

رحلت الفنانة القديرة سميحة أيوب، المُلقبة بسيدة المسرح العربي، اليوم الثلاثاء، داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

وقدمت النجمة وفاء عامر نعيا لـ سميحة أيوب وجاء به: إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، نودع اليوم سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا تاركة خلفها إرثًا فنيًا خالدًا ومسيرة حافلة بالعطاء والإبداع..



وتابعت وفاء عامر: رحيلك خسارة كبيرة للفن وللوطن، لكن أعمالك ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال، تروي قصة فنانة عظيمة وهبت حياتها للفن والإبداع.

وفاة سميحة أيوب

وأكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الخبر معلنا أنه جاري استخراج شهادة الوفاة لتحديد مكان صلاة الجنازة والعزاء.

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا. انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975 وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

استطاعت الفنانة الراحلة أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته. وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، ومقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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