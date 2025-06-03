وصلت لحالة من الرضا وسعد الدين وهبة وحشني، رسائل مؤثرة لـ سميحة أيوب في آخر لقاء مع محبيها

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، وذلك عن عمر ناهز الـ 93 عاما بعد معاناتها مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

مسيرة فنية خالدة سطرتها سميحة أيوب خلال عقود طويلة ليتعلق بها الجمهور، لتتربع على عرش المسرح المصري والعربي مستحقة لقب سيدة المسرح العربي.

آخر لقاء لـ سميحة أيوب مع جمهورها

وكان آخر لقاء لسميحة أيوب مع جمهورها ومحبيها خلال الندوة التي عقدها المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته السابعة عشرة والتي أقيمت العام الماضي حملت اسم سيدة المسرح العربي، وتحديدا يوم 2 أغسطس 2024.

وخلال الندوة، تحدث أصدقاء ومحبو سميحة أيوب عن الكثير من التفاصيل والمواقف التي جمعتهم بسيدة المسرح العربي، كما ألقى عدد آخر شهادات عن تأثير سميحة أيوب في مسيرتهم.

حالة الرضا

وخلال الندوة، ردت سميحة أيوب على سؤال أحد الحضور عن حالة الاكتفاء التي تعيشها خلال الفترة الحالية قائلة: "وصلت لهذه الحالة والحمد لله ومعنديش مطالب مادية في أي حاجة.. الرضا أجمل شيء في الوجود، والحمد لله على المشي والنظر والأكل وغيرها.. الحمد لله على كل العطايا الإلهية الجميلة اللي ربنا بيديها لكل إنسان، وأشكر الله على ما أعطاه لنا".

رسالة لزوجها الراحل سعد الدين وهبة

وتحدثت سيدة المسرح العربي عن زوجها الراحل سعد الدين وهبة قائلة: "وحشتني جدا ووحشت الناس على قد انسانيتك بالظبط".

المواهب الشابة في المسرح المصري

وعن المواهب الشابة في المسرح المصري تابعت: "فيهم موهوبين جدا وكل واحد بيحب المهنة عن صدق ضروري هيوصل بصدق وموهبة.. في ناس معندهاش موهبة ونفسهم يبقوا ممثلين.. رأيي في الفنانين الشباب بالمسرح حاليا إن في مواهب حلوة بس لازم تشتغل على نفسها وتعدل من نفسها وتقرأ كتير عشان يبقى ليها وجهة نظر".

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