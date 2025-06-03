فزع السكان وهروب السائحين، مقاطع مرعبة ترصد ثورة بركان صقلية (فيديو)

ثورة بركان صقلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرعبة لثورة بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، والذي يًعد من أعلى وأنشط البراكين في أوروبا، وكانت ثورانه بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى لفزع سكان الجزيرة.

بركان إتنا يرعب السائحين ويفزع سكان صقلية



وأظهرت مقاطع الفيديو حالة الذعر التي انتابت سكان الجزيرة والسياح الذين توافدوا لزيارة معالم الجزيرة، بسبب وظهر السياح وهم في حالة هلع من ثورة بركان إتنا المفاجأة، وكان يهربون مسرعين من مكان الانفجار، للابتعاد عن البركان الذي ظهر وكأن قنبلة نووية انفجرت في المكان.

Italie 🇮🇹 - Etna



🔸Non... Il y a des gens là-haut quelle catastrophe... 😓



J'essaie d'avoir des nouvelles concernant de potentielles victimes... C'est terrifiant, vraiment...



Via @GRX pic.twitter.com/JFkqACqsBh — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) June 2, 2025



كما أظهرت المقاطع أيضًا انهيار جدار فواهة البركان، التي أطلقت تدفق هائل من الحمم البركانية، وشوهدت الحمم وهي تنحدر أسفل التل، في شكل أثار ذعر وفزع السكان، كما شوهدت السحب الدخانية وهي تغطي سماء الجزيرة.

يذكر أن جزيرة صقلية الإيطالية شهدت ثورة بركان إتنا، نسبة لجبل أتنا، ويُعد أعلى وأنشط بركان في أوروبا كلها، وثار أمس الاثنين بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع الهائل بين سكان جزيرة صقلية والسياح.



وشوهد البركان وهو يطلق أعمدة هائلة من الدخان والرماد، وصل لارتفاعات شاهقة، كما أثرت على البنية التحتية للجزيرة وحركة الطيران، ما أدى لإعلان السلطات الإيطالية لحالة الطوارئ الجوية في البلاد.

سحب ضخمة ورماد كثيف يغطي سماء إيطاليا



وغطت السحب الضخمة من الرماد سماء صقلية، بعد حدوث انفجار بركان إتنا، وأدى نشاط البركان إلى ظهور سحب كثيفة من الرماد البركاني، غطت مدينة كاتانيا والقرى الإيطالية المجاورة، وتساقط الرماد بغزارة على الشوارع والمنازل، ودعت السلطات الإيطالية السكان إلى البقاء في منازلهم، وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى.



وأعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ الجوية، محذرة من تطورات أخطر نتيجة الانفجار المفاجئ للبركان، حيث أدى تراكم الرماد البركاني إلى إغلاق مؤقت لمطار كاتانيا الدولي، وتم تعليق الرحلات الجوية تحسبًا لأي مخاطر على الطائرات.

كما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا رفع حالة التأهب إلى المستوى الأحمر، أعلى درجات التحذير في نظام مراقبة البراكين؛ وفرضت السلطات الإيطالية قيودًا مشددة على الوصول إلى المناطق الجبلية القريبة من فوهة البركان.

A new footage of Mount Etna to add to the thread 🧵pic.twitter.com/DUNbBCNJH8 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 3, 2025

السلطات الإيطالية تحذر من محاولات السياح لتجاوز خط الخطر



وحذرت السلطات الإيطالية من محاولات بعض السياح لتجاوز خط الخطر في البركان، في ظل تقارير عن قيام عدد من السائحين بالصعود نحو مناطق الخطر لمشاهدة الثوران عن قرب.

#Etna Collassa porzione del cratere, grosso flusso piroclastico pic.twitter.com/0KopQy0ZtY — Local Team (@localteamit) June 2, 2025



يذكر أن بركان إتنا ثار مرة أخرى في 2021، وانتشرت سحابة من الدخان البركاني بارتفاع كيلومتر فوق البركان، بسبب انهيار جزء من فوهة البركان، لكن لم يتم تسجيل مثل هذه الكثافة من الدخان البركاني منذ عام 2021

ووفقًا لمرصد إتنا التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء الأرضية والبراكين الإيطالي، فإن الظاهرة تكون ناتجة عن انهيار جزء من الفوهة الجنوبية الشرقية ما أدى لتدفق الحمم البركانية الساخنة.

Italie 🇮🇹 - Etna



🔸Une nouvelle vidéo de la coulée pyroclastique de l'Etna ce matin.



Voyez l'ampleur de cette coulée... pic.twitter.com/qtohzNR3pT — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) June 2, 2025



وأكد مرصد إتنا أن ثوران البركان في جزيرة صقلية، أمس، يُعد المرة الـ 14 التي يثور فيها البركان خلال الشهور الأخيرة، ولوحظ أن الحمم البركانية لم تعبر حافة وادي الأسد، كما تغير نشاط الانفجاري من الفوهة الجنوبية الشرقية إلى تدفق الحمم البركانية.

وصلت الهزة البركانية إلى درجة مرتفعة جدًا خلال ذروة الانفجار البركاني، ولكن وفقًا للباحثين، فقد انخفضت مرة أخرى، مما يشير إلى أن النشاط قد يكون في تراجع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.