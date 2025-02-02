مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

إنفجار بركان في إندونيسيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا، وبالرغم من شدته القوية التي بدأت وكأنها إنفجار صاروخي قوي لكن المصورين كانوا يتابعون ثورة اليركان في أقرب نقطه له، الأمر الذي أكدت السلطات الإندونيسية "أنه يُعرض حياتهم للخطر الداهم".

مقطع المرعب لحظة ثوران بركان داخل بركان دوكونو

ويظهر المقطع المرعب لحظة ثوران بركان داخل بركان دوكونو في اندونيسيا، والذي رصدته كاميرات تصوير عدد من السياح والمصورين الهواة، الذي ذهبوا إلى منطقة البركان في أندونيسيا لرؤية قاع الفوهة، وتمكنوا من ألتقاط هذه اللحظة التي وصفت بالمرعبة، والتي تشبه في انفجارها قنبلة نووية.

لحظة حدوث ثوران صغير داخل بركان دوكونو في اندونيسيا.



التصوير من سياح ومصورين هواة ذهبوا لرؤية قاع الفوهة وتمكنوا من التقاط هذه اللحظة التي وصفت بالمرعبة.pic.twitter.com/nmGQyW1MXX — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 2, 2025

ورصدت كاميرات المصورين الانفجار داخل فواهة بركان دوكونو، الذي يقع في شمال هالماهيرا بمقاطعة مالوكو، التي تقع شمال في إندونيسيا، ووصف العديد من النشطاء الانفجار بأنه يعادل قوة قنبلة نووية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإندونيسية، فإن البركان عند ثورانه أطلق عمودًا كثيفًا من الرماد، بارتفاع يصل إلى 3 آلاف متر، أي فوق قمة البركان وتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي.

سلسلة من الهزات الزلزالية جراء انفجار البركان بأندونيسيا

وكان البركان قد سجل سلسلة من الهزات الزلزالية جراء البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1335 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ويوجد حوالي 130 بركانا نشطا في إندونيسيا، ونتيجة لثوران بركان ليفوتوبي في جزيرة فلوريس في أوائل نوفمبر الماضي، تم إجلاء أكثر من 10 آلاف من السكان المحليين وتوفي 9 أشخاص.

رصد لحظة انفجار بركان أندونيسيا، فيتو

وتُحذر السلطات الإندونيسية من الاقتراب من فوهة البركان لمسافة تقل عن 3 كيلومترات بسبب نشاطه المستمر، وقد حذرت قبل ذلك بعض السائحين والمصورين الراصدين لحركة البركان وثورانه، وخاصة أنهم يقتربون من فواهة البركان بشكل كبير.



ويُعد بركان دوكونو، الواقع شمال جزيرة هالماهيرا في مقاطعة مالوكو الشمالية، يرتفع بمقدار 1,335 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويعد من أكثر البراكين نشاطًا في العالم.



جدير بالذكر أن نشاط بركان دوكونو في المكسيك، فقد استمر نشاطه دون انقطاع منذ عام 1933، وتشير التقارير إلى أن البركان شهد 2387 ثورانًا خلال العام الماضي فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.