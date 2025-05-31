الحزن يخيم على والد ضحية سيرك طنطا بعد تأجيل محاكمة أنوسة كوتة (فيديو)

خيّمت حالة من الحزن الشديد على والد محمد البسطويسي، عامل سيرك طنطا، خلال حضوره جلسة تأجيل محاكمة مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة، والمتهمة بالتسبب في بتر ذراع نجله نتيجة هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد العروض الترفيهية.

وقد قررت محكمة جنح طنطا تأجيل الجلسة إلى يوم 14 يونيو 2025، وذلك لاطلاع دفاع المتهمة على مقاطع الفيديو المقدمة من قبل محامي المجني عليه، والتي توثق الحادثة من زوايا متعددة وتُظهر – بحسب ما جاء في المذكرة – أن المدربة كانت تتابع عملية فك النمر وليس ربطه، ما يُبرز إهمالًا جسيمًا في إدارة العرض، خاصة مع إشراف "عم شعبان"، أحد أقدم العاملين بالسيرك، على هذه العملية.

وقال والد المجني عليه في تصريحات لـ ڤيتو عقب الجلسة: “أنا جيت وسايب ابني في البيت بيتألم من الوجع، إحنا مش بنقبل العوض، ومش عاوزين غير حقه بالقانون، وأنا على ثقة تامة في القضاء المصري”.

وأوضح أن نجله، محمد، لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب إصابة قديمة في القدم، ظهرت آثارها مؤخرًا، إلى جانب تدهور حالته الصحية بشكل عام، نتيجة الميكروب الذي أصاب الجرح الناتج عن بتر ذراعه اليسرى.

وأضاف الأب باكيًا: “محمد تعبان جدًا، نفسيته منهارة، واحد دراعه اتقطع… هتكون حالته عاملة إزاي؟ لما تبص له تعيط على حاله”.

بداية القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حينما كان السيرك يقدم عرضًا ترفيهيًا في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بمشاركة عدد من الحيوانات المفترسة، من بينها نمور. وخلال العرض، هاجم أحد النمور العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد البسطويسي"، مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة وبتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع، وسط ذهول وذعر الحاضرين.

الإحالة إلى المحاكمة

وكانت نيابة طنطا قد أصدرت قرارًا بإحالة "أنوسة كوتة"، واسمها الحقيقي محاسن مدحت محمد علي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة التسبب في إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ، نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات المهنية المطلوبة أثناء تقديم العرض.

وأكد قرار الإحالة أن المدربة لم تلتزم بمعايير السلامة المتعارف عليها، وأهملت في تأمين محيط العرض من المخاطر، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم، والذي غيّر حياة الشاب البسطويسي إلى الأبد.

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