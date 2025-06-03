الثلاثاء 03 يونيو 2025
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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جيهان صابر، وكيل المديرية، بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول 2024 / 2025 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، وعدم وجود أي شكاوى من امتحانات  اليوم، للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

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 93500 طالب، يؤدون الامتحان في 417 لجنة


يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الجبر والاحصاء، والتربية الدينية، يبلغ عددهم 93500 طالب، يؤدون الامتحان في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا 5234 طالب، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالب، و452 لجنة.
 

تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية

وقد أكد وكيل تعليم الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.
 

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