الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق طنطا - سبرباي

انقلاب ميكروباص بطريق
انقلاب ميكروباص بطريق طنطا

شهد طريق طنطا - سبرباي أمام مول طنطا الجديد، انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، جميعهم من قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

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وعلى الفور، انتقلت نحو 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم. 

وأفادت مصادر طبية أن الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم التعامل مع الحالات حسب درجة خطورتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية  إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع آثار الحادث، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسط ترجيحات مبدئية تشير إلى السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وشهدت المنطقة تكدسًا مروريًا محدودًا تم تسييره بعد رفع الميكروباص من الطريق، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

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