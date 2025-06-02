الإثنين 02 يونيو 2025
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تعليم الغربية: انضباط تام بجميع لجان امتحان الشهادة الإعدادية

انتظام العملية الامتحانية
انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وجيهان صابر، وكيل المديرية، اليوم ،  سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول 2024 / 2025 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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عدم وجود أي شكاوى

 اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، وارتياح جميع الطلاب من امتحان مادة الدراسات الإجتماعية  للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

93500 طالب يؤدون الامتحان في 417 لجنة


يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية الذين يؤدون اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، يبلغ عددهم 93500 طالب، يؤدون الامتحان في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، 5234 طالب، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالب، و452 لجنة.


 تواصل مستمر مع غرف العمليات 

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

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