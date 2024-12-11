مياه سوهاج: تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمواطنين مجانا

أطلقت شركة مياه سوهاج منصة رقمية متطورة حزمة متنوعة من الخدمات التى تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والتحكم فيها بشكل فعال، وذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم.

مياه سوهاج تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء وتقديم الخدمات عليها للمواطنين مجانا

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إن أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع خدمة العملاء بالشركة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة التعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها وعرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية والتي تشمل مجموعة من الخدمات المجانية للعملاء وخدمات تعريفية وخدمات عامة لكافة المواطنين وخدمات مدفوعة جارى العمل بها وذلك لتسهيل الخدمات للجمهور وإلغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات.



المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي

وأضاف المحاسب احمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء بالشركة أنه تم اطلاق المنصة حيث يسمح التطبيق بتسجيل قراءة العداد اون لاين وحساب المواطن استهلاكه للمياه بنفسه بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات والاستعلام عن المخالفات بإستخدام الرقم القومى وفحص الوثائق المصدرة والتحقق من الأوراق الرسمية وتصحيح البيانات كالاسم والعنوان وتسجيل وتعديل وتصحيح قراءة العداد بالإضافة إلى الخدمات التعريفية كدليل شامل لمواقع مراكز العملاء وتوفير المعلومات عن الخدمات المتاحة بالإضافة إلى الخدمات العامة لكافة المواطنين كإرسال الشكاوى ومتابعتها واستقصاء الرائ والمشاركة فى تحسين الخدمات وخدمة Chat- Bot للردود الفورية للاستفسارات وسداد الفواتير لجميع المواطنين خارج الجمهورية هذا بالإضافة إلى الخدمات المدفوعة كتركيب عداد جديد وفحص ومعايرة العدادات وتغيير عدادات وخدمات خاصة بالنشاط كتحويل النشاط وإضافة وحدات.



وأضاف محمد على نائب مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء أن تفعيل تلك الخدمات الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف إلى سب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل، وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات موضحا أنه للاطلاع على كيفية استخدام المنصة وعرض خصائصها من خلال الـQr Code أو استخدام الرابط

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