الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه سوهاج: تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمواطنين مجانا

جانب من خدمة العملاء
جانب من خدمة العملاء

أطلقت شركة مياه سوهاج منصة رقمية متطورة حزمة متنوعة من الخدمات التى تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والتحكم فيها بشكل فعال، وذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم.

مياه سوهاج تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء وتقديم الخدمات عليها للمواطنين مجانا 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إن أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع خدمة العملاء بالشركة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة التعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها  وعرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية والتي تشمل مجموعة من الخدمات المجانية للعملاء وخدمات تعريفية وخدمات عامة لكافة المواطنين وخدمات مدفوعة جارى العمل بها وذلك لتسهيل الخدمات للجمهور وإلغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات.
 

 المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي

وأضاف المحاسب احمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء بالشركة أنه تم اطلاق المنصة حيث يسمح التطبيق بتسجيل قراءة العداد اون لاين وحساب المواطن استهلاكه للمياه بنفسه بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات والاستعلام عن المخالفات بإستخدام الرقم القومى وفحص الوثائق المصدرة والتحقق من الأوراق الرسمية وتصحيح البيانات كالاسم والعنوان وتسجيل وتعديل وتصحيح قراءة العداد بالإضافة إلى الخدمات التعريفية كدليل شامل لمواقع مراكز العملاء وتوفير المعلومات عن الخدمات المتاحة بالإضافة إلى الخدمات العامة لكافة المواطنين كإرسال الشكاوى ومتابعتها واستقصاء الرائ والمشاركة فى تحسين الخدمات وخدمة  Chat- Bot للردود الفورية للاستفسارات وسداد الفواتير لجميع المواطنين خارج الجمهورية هذا بالإضافة إلى الخدمات المدفوعة كتركيب عداد جديد وفحص ومعايرة العدادات وتغيير عدادات وخدمات خاصة بالنشاط كتحويل النشاط وإضافة وحدات.  


وأضاف محمد على نائب مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء أن تفعيل تلك الخدمات الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف إلى سب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل، وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات موضحا أنه للاطلاع على كيفية استخدام المنصة وعرض خصائصها  من خلال الـQr Code أو استخدام الرابط   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المجانية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تحسين جودة الخدمات تسجيل قراءة العداد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين

رئيس جامعة سوهاج يوافق على تكليف 14 معيدا بكلية الطب

أمن سوهاج يكشف تفاصيل إصابة ربة منزل برش خرطوش على يد نجلها

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد التصفيات النهائية لمسابقة «الفصيح الصغير»

الأكثر قراءة

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

تفحم أتوبيس بصحراوي الأقصر ونجاة 46 سودانيًّا (صور)

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

المرشد الإيراني: دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا في الأحداث

انخفاض يصل لـ 23 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

ديلي ميل تعيد إلى الواجهة لقطات مقززة لعضوة الكونجرس نانسي مايس مع امرأتين ورجل

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

المزيد

خدمات

المزيد

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

منح العمالة غير المنتظمة في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية