النيابة تواصل التحقيق بواقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة بالأقصر.. العثور على حفرة عمقها 4 أمتار.. والمعاينة تكشف وجود إهمال جسيم ومياه جوفية داخل غرفة الكهرباء

تواصل النيابة الإدارية التحقيق في واقعة التنقيب عن الآثار أسفل شقتي الطابق الأرضي اللتين تؤجرهما قصر ثقافة الأقصر من مجلس مدينة الأقصر قبل 35 عامًا مضت.

وأجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، معاينةً لقصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبد اللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى عليان - رئيس النيابة، ومؤمن الشرقاوي - وكيل النيابة، وبصحبتهم عددًا من المختصين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.



حفرة كبيرة عمقها 4 أمتار



وقد أسفرت معاينة "قصر ثقافة الطفل" عن عدم وجود أي أعمال تطوير بالمقر، وتراكم مخلفات حفر بكميات كبيرة داخل المكان، ووجود حفرة كبيرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي - يشتبه في كونها لأغراض التنقيب عن آثار - ممتدة للخارج تسببت في حدوث هبوط أرضى وحفرة قطرها ما يقارب المتر ونصف المتر بالشارع العام.



مياه جوفية متراكمة بغرفة الكهرباء



لذلك انتقل فريق التحقيقات لمعاينة قصر ثقافة الأقصر، حيث أسفرت المعاينة عن وجود إهمالٍ جسيمٍ تمثل في وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية متراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات بما يشكل خطورة داهمة على المبنى والعاملين به.



تشكيل لجنة فنية للفحص



وقد أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من عدد من المختصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي لسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص وجارٍ استكمال التحقيقات.

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى: إن كل جهود أجهزة الدولة تضافرت أمس في واقعة الأقصر، بداية من الأجهزة الأمنية ومحافظ الإقليم ووزير الثقافة الذي انتقل للمعاينة، متابعا: لا تهاون في أي وقائع مماثلة والمؤسسات كلها تعمل بتكامل وتنسيق تام.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الثقافة أحمد هنو.

وزير الشئون النيابة.. لن يضار موظف من الشقق التي أغلقت

وتابع فوزي: الحديث عن قصور الثقافة أمر هام جدا، ولن يضار أي موظف من الشقق المستأجرة التي تم إغلاقها لأنهم محميين بموجب القانون ولكن سيتم إعادة توزيعهم في نفس المحافظة.

التحرك بناء علي بلاغ من الداخلية

ومن جانبه، أوضح وزير الثقافة أحمد هنو، أن البعض تداول الواقعة بأننى قمت بأعمال وزارة الداخلية، وهو أمر غير حقيقي، لأننى تحركت بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية.

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، قد نفى إغلاق عدد من قصور الثقافة، موضحا أن ما تم إغلاقه هي شقق مستأجرة، حيث أن هناك عدد 120 شقة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 مترا ليست ملكا الوزارة، بها نحو 1200 موظف يحصلون علي ما يتراوح بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون إلى أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلا عن أن هناك شققا مغلقة منذ 30 عاما وتحولت إلى مخازن، مشيرا إلى أنه لن يضار اي موظف ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم.

وتابع هنو أن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديدا بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصرا آخر، كما أن الوزارة تعمل على تطوير 500 قصر ثقافة.

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