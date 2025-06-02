الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزيرا الثقافة والشئون النيابية يكشفان تفاصيل جديدة في واقعة قصر الأقصر

اجتماع لجنة الثقافة
اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فيتو

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى: إن كل جهود أجهزة الدولة تضافرت أمس في واقعة الأقصر، بداية من الأجهزة الأمنية ومحافظ الإقليم ووزير الثقافة الذي انتقل للمعاينة، قائلا: لا تهاون في أي وقائع مماثلة والمؤسسات كلها تعمل بتكامل وتنسيق تام.
 

قصور الثقافة أمر هام جدا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الثقافة أحمد هنو.

وتابع فوزي: الحديث عن قصور الثقافة أمر هام جدا، ولن يضار أي موظف من الشقق المستأجرة التي تم إغلاقها لأنهم محميين بموجب القانون ولكن سيتم إعادة توزيعهم في نفس المحافظة.

ومن جانبه، أوضح وزير الثقافة أحمد هنو، أن البعض تداول أمس الواقعة بأننى قمت بأعمال وزارة الداخلية، وهو أمر غير حقيقي، لأننى تحركت بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية.

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، قد نفى إغلاق عدد من قصور الثقافة، موضحا أن ما تم إغلاقه هي شقق مستأجرة، حيث أن هناك عدد 120 شقة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 مترا ليست ملكا الوزارة، بها نحو 1200 موظف يحصلون علي ما يتراوح بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون إلى أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلا عن أن هناك شققا مغلقة منذ 30 عاما وتحولت إلى مخازن، مشيرا إلى أنه لن يضار اي موظف ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم. 
 

ليست قصور ثقافة

وتابع هنو أن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.
وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديدا بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصرا آخر، كما أن الوزارة تعمل على تطوير 500 قصر ثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الدولة الأجهزة الأمنية الثقافة والاعلام التواصل السياسي الشقق المستاجرة الشئون النيابية مستوى الجمهورية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

وزير الثقافة: موظفون يتقاضون 140 مليون جنيه سنويا ولا يذهبون إلي أعمالهم منذ 7 سنوات

300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

وزير الثقافة: افتتاح "قصر ثقافة الطفل" بسوهاج في يوليو المقبل

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

فيديو جديد يكشف تفاصيل إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

المزيد
الجريدة الرسمية