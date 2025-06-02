وزيرا الثقافة والشئون النيابية يكشفان تفاصيل جديدة في واقعة قصر الأقصر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى: إن كل جهود أجهزة الدولة تضافرت أمس في واقعة الأقصر، بداية من الأجهزة الأمنية ومحافظ الإقليم ووزير الثقافة الذي انتقل للمعاينة، قائلا: لا تهاون في أي وقائع مماثلة والمؤسسات كلها تعمل بتكامل وتنسيق تام.



قصور الثقافة أمر هام جدا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الثقافة أحمد هنو.

وتابع فوزي: الحديث عن قصور الثقافة أمر هام جدا، ولن يضار أي موظف من الشقق المستأجرة التي تم إغلاقها لأنهم محميين بموجب القانون ولكن سيتم إعادة توزيعهم في نفس المحافظة.

ومن جانبه، أوضح وزير الثقافة أحمد هنو، أن البعض تداول أمس الواقعة بأننى قمت بأعمال وزارة الداخلية، وهو أمر غير حقيقي، لأننى تحركت بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية.

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، قد نفى إغلاق عدد من قصور الثقافة، موضحا أن ما تم إغلاقه هي شقق مستأجرة، حيث أن هناك عدد 120 شقة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 مترا ليست ملكا الوزارة، بها نحو 1200 موظف يحصلون علي ما يتراوح بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون إلى أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلا عن أن هناك شققا مغلقة منذ 30 عاما وتحولت إلى مخازن، مشيرا إلى أنه لن يضار اي موظف ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم.



ليست قصور ثقافة

وتابع هنو أن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديدا بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصرا آخر، كما أن الوزارة تعمل على تطوير 500 قصر ثقافة.

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