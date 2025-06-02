النيابة تأمر بندب لجنة أثرية للمرة الثالثة إلى موقع التنقيب بقصر ثقافة الأقصر

أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بندب لجنة أثرية ثلاثية جديدة للمرة الثالثة إلى منطقة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى الثقافة بمنطقة أبو الجود بالأقصر.

واللجنة مكونة من 2 من مديري معابد الكرنك بالإضافة إلى مفتش آثار الأقصر، والتي تختلف تماما عن اللجنة الخماسية التي شكلها ديوان عام محافظة الأقصر، والثلاثية الثانية التي شكلتها إداريا منطقة آثار الأقصر، وذلك لتأكيد المعلومات.

وكان مصدر مسؤول باللجنة الثلاثية الأثرية التي تم ندبها لفحص واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، أفاد بأنه تم العثور على شواهد أثرية وقد تقود إلى كشف أثري كبير خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أن الحفرة عمقها 5 أمتار والخط الأفقي لها 9 أمتار أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حفل «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى اتجاه طريق الكباش، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.

وترجع بداية القصة إلى شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

واضاف المصدر بأنه مديرية الثقافة في الأقصر وافقت، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 متر دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أن ثقافة الأقصر أكدت للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة، حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، رصد خلال زيارة إلى الأقصر وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وقرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

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