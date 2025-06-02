300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

علق باحث أثري على واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، وذلك في أعقاب التقرير الصادر عن اللجنة الأثرية الثلاثية والتي أكدت العثور على شواهد أثرية داخل الحفرة المكتشفة.

وأكد الباحث لـ فيتو أن عملية التنقيب تمت على بُعد حوالي 300 متر من طريق الكباش التاريخي، لافتًا إلى أن منطقة أبو الجود بأكملها تُعد من المواقع الغنية بالآثار، حيث تنتشر بها قطع أثرية تعود لعصور فرعونية متعددة.

وأضاف الباحث أن المنطقة شهدت محاولات تنقيب غير قانونية متكررة خلال العقود الماضية، منها ما تم إحباطه في أواخر عام 2002، حين حاول بعض المواطنين الحفر بحثًا عن كنوز أثرية، وتم حينها العثور على أحجار فرعونية متفرقة.

كما أشار إلى أن بعثة من المجلس الأعلى للآثار اكتشفت في عام 2003 أحجارًا فرعونية أخرى أثناء المعاينة الفنية.

وأشار الباحث إلى واقعة تعود لعام 1997، عندما تم العثور على لوحة أثرية وبقايا تمثال فرعوني في الموقع نفسه، وهو ما يعزز احتمالات أن الحفرة الأخيرة المكتشفة، والتي جاءت على شكل حرف "L"، قد تؤدي إلى كشف أثري مهم.

شواهد أثرية و"سرداب" غامض

وبحسب مصدر مسؤول من اللجنة الثلاثية التي كُلّفت بفحص الموقع، فإن الحفرة المكتشفة يبلغ عمقها 3 أمتار وتمتد أفقيًا بطول 6 أمتار، مكونة ما يشبه "السرداب" الذي يبدأ من الغرفة الشرقية بالمبنى ويمتد حتى نهاية الموقع باتجاه طريق الكباش.

وأوضح المصدر أن الفريق الأثري عثر على شواهد أثرية خلال الفحص قد تكون بداية لاكتشاف أثري ضخم، مؤكدًا أن هناك دلائل واضحة على وجود بنى فرعونية تحت الأرض، ما يستدعي استكمال أعمال البحث والتنقيب بإشراف الجهات المختصة.

شركة صيانة تكشف الحقيقة

وتعود القصة، بحسب المصادر، إلى عرض قدمته شركة مقاولات لتنفيذ أعمال صيانة مجانية بقصر ثقافة الطفل مقابل الدعاية، وتمت الموافقة على العرض بعد الحصول على التصاريح الرسمية من المحافظة ومجلس المدينة. إلا أن الشركة اختارت العمل في موقع محدد بحجة ملاءمته للميزانية، وهو ما أدى لاحقًا إلى حدوث هبوط أرضي أمام المبنى كشف عن وجود حفرة غير طبيعية.

وخلال زيارة مفاجئة لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو إلى الموقع، اكتشف وجود حفرة عميقة داخل المبنى، يُشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب عن الآثار دون ترخيص، مما اعتُبر مخالفة جسيمة في ظل غياب كامل للمسؤولين من الجهات المعنية.

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