الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي

 واصل الأسطورة ليونيل ميسي تألقه اللافت بقميص إنتر ميامي، بعدما قاد فريقه لاكتساح كولومبوس كرو 5-1، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي.

 

وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع.

وسجل ميسي هدفين وصنع 3 في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليعيد الحياة إلى فريقه الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات.

ويبلغ ميسي 38 عامًا هذا الشهر، إلا أن العمر لم يكن عائقًا أمام إبداعه، إذ رفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة فقط.



بهذا الأداء المذهل، بات "البرغوث" ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق 5 مساهمات تهديفية أو أكثر في أكثر من مباراة واحدة، بعد أن سبق له فعل ذلك أمام نيويورك ريد بولز في الموسم الماضي.

 

مجموعة انتر ميامي في مونديال الأندية 2025

 ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثالث في المنطقة الشرقية، ويستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي انتر ميامي كولومبوس كرو الدوري الأمريكي ميسي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

رقم قياسي لـ ميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية، ميسي يوجه رسالة قوية للاعبي إننر ميامي

ميسي يثير الغموض بشأن مستقبله مع إنتر ميامي

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نقيب الممثلين: استخراج شهادة وفاة سميحة أيوب وتصريح الدفن

سميحة أيوب،محطات بارزة في مسيرة سيدة المسرح العربي

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

وزير الخارجية الإيراني يغرد في حب مصر ويكشف عن "مستوى غير مسبوق" في العلاقات

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية