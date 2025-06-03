الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

بيان مرتقب من البحوث الفلكية بشأن زلزال تركيا شعر به سكان مصر

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع زلزال بجنوب الحدود التركية وجار إصدار بيان الهزة بعد قليل خاصة بعد شعور سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات في مصر بهزة أرضية.

 

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الحدود بين جزر دوديكانيز اليونانية وتركيا

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز اليونانية وتركيا.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، فيما يُنتظر صدور بيانات من هيئات الرصد الزلزالي لتحديد مركز الهزة وعمقها.

ووقع الزلزال تحديدًا عند الساعة 2:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما أحدث موجة من الهزات الإضافية والتخوفات في عدد من الدول المحيطة.

زلزال مصر

شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات في مصر بزلزال قوي في تمام الساعة 2:20 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025.

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