مكة المكرمة تبدأ استقبال حجاج الداخل لأداء طواف القدوم

أعلن الدكتور محمد القرني مدير عام الحج والعمرة بالمركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدء حجاج الداخل في التوافد والوصول إلى الحرم المكي الشريف في هذه الليلة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وقال: تم اكتمال مرحلة القدوم لـحجاج الخارج عبر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة لمدة 36 يومًا ماضية، ولم يتم تسجيل أي حالات أو حوادث تعيق حركة الحجاج في هذه المرحلة، في حين نستعد لاستقبال حجاج الداخل، حيث سيستمر وصولهم من هذه الليلة حتى يوم السابع من ذي الحجة، وسيتم اكتمال العدد المستهدف الذي يبلغ نحو مليون حاج.

وأضاف الدكتور القرني في حديث إلى"العربية": تبدأ حركة الحجاج من مساء يوم الغد، من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 صباح يوم الثامن من ذي الحجة، حيث يتوقع وجود حوالي مليون حاج في مشعر منى، في حين يتم تصعيد 650,000 حاج مباشرة من مكة إلى مشعر عرفات، بدءًا من صباح يوم الثامن، حيث نخطط لوصولهم إلى عرفات قبل الساعة 3:00 فجرًا.

وتابع: ستبدأ مرحلة التروية للتصعيد من منى إلى عرفات عبر ثلاثة أنماط من النقل، وذلك عبر قطار المشاعر بعدد 316 ألف حاج، في حين أن النقل المتعدد والنقل التقليدي، سينقل ما يقارب 720 ألف حاج، هذه الأعداد تشمل وصولهم واستقرارهم في عرفات صباح يوم التاسع، حيث سيتم نقلهم من خلال منظومة النقل التي يشرف عليها المركز العام للنقل.

واختتم: لدينا حوالي 24,700 حافلة تقوم بخدمة الحجاج، بالإضافة إلى 2,500 حافلة للطوارئ في حال حدوث أي عطل، لضمان إسناد الحالات الطارئة خلال جميع مهام الحج، هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المباركة في استعداداتها التي بدأت منذ انتهاء الحج العام الماضي، وتؤكد أهمية التواصل بين كافة القطاعات الأمنية والخدمية.

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