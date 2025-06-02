استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات

بدأت بعثة الحج السياحي، وكذلك شركات السياحة، وشركات الطوافة السعودية المختصة بخدمة حجاج السياحة، بالاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.

تصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات

وبدأت الترتيبات النهائية مع وصول آخر أفواج الحج السياحي إلى مكة المكرمة، كما بدأت شركات السياحة منذ أمس خطة تفويج موسعة تحت إشراف بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي لنقل الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة استعدادا للتصعيد.

تسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة

يأتي كل هذا بالتنسيق التام مع السلطات السعودية والبعثة الرسمية للحج المصري وكذلك شركات الطوافة السعودية، وقامت البعثة خلال الأيام الماضية بمراجعة كافة التجهيزات الخاصة بخطة التصعيد ومخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة استلام مخيمات الحجاج بشكل نهائي بعد انتهاء كافة تجهيزاتها وتلافي كافة الملاحظات التي سجلتها البعثة خلال الأيام الماضية.

وشكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد على مدار الساعة منذ عدة أيام ويستمر تواجدهم حتى تصعيد الحجاج للتنسيق مع شركات الطوافة للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات، وتنفيذ كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة معهم وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

وتواصل بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع شركات السياحة وغرفة الشركات مراجعة وتجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات استعدادًا لتصعيد الحجاج خلال الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.