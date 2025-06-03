طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل شاورما اللحم، شاورما اللحم من الأكلات الشامية الشعبية الشهيرة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم لمذاقها المميز وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى مناسبة لأيام ما قبل عيد الأضحى المبارك، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:

أولًا مكونات التتبيلة

1 كيلو جرام من لحم البقر أو الغنم (مقطع شرائح رفيعة)

1/4 كوب من اللبن الزبادي

1/4 كوب من الخل الأبيض أو عصير الليمون

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

1/2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

4 فصوص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

ثانيا الإضافات للتقديم

خبز عربي أو صاج

طحينة أو ثومية (حسب الرغبة)

مخلل خيار

بصل وبقدونس (مفرومين)

بطاطس مقلية (اختياري)

طريقة عمل شاورما اللحم:-

في وعاء كبير، ضعى شرائح اللحم مع اللبن، الخل، الزيت، الثوم، والبهارات كلها.

اخلطى المكونات جيدا حتى تتغلف كل شرائح اللحم بالتتبيلة.

غطى الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل (ويفضل ليلة كاملة).

سخنى مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

اضيفي القليل من الزيت، ثم ضعي شرائح اللحم المتبلة وقلبيها حتى تنضج ويتبخر السائل تماما.

يمكن شويها أيضا في الفرن أو على الفحم لمذاق مدخن.

افتحى الخبز وضعى فيه القليل من الثومية أو الطحينة.

أضيي كمية من شاورما اللحم، مع مخللات، وبقدونس، وبصل مفروم، وبطاطس إذا رغبت.

لفى الساندويش ويمكن تسخينه قليلا في مقلاة أو شواية.

كلما طالت مدة التتبيل، كلما كان الطعم أعمق وألذ.

يمكن استخدام لحم العجل أو الغنم حسب الذوق.

لتحضير بهارات الشاورما منزليا، امزج القرفة، الحبهان، الكزبرة الناعمة، الكمون، الفلفل الأسود، والبابريكا.

طريقة عمل شاورما اللحم

ولعمل شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

للتتبيلة

كوب زبادى

ربع كوب خل

2 ملعقة عصير ليمون

بصل مفروم

كارى

بابريكا

بهارات دجاج

حبهان مطحون

رشة قرفة

رشة كمون

ملح وفلفل أسود

للتقديم

ثومية

خيار مخلل

طريقة عمل شاورما الفراخ:

- نغسل الدجاج جيدا ونصفيها.

- نحضر بولة عميقة ونخلط بها جميع مكونات التتبيلة.

- نضع الدجاج فى التتبيلة ونتركها ليلة كاملة أو لمدة 8 ساعات.

- ننشل الدجاج من التتبيلة، ونضعها فى مقلاة غير لاصقة مع القليل من الزبد، ونقلب حتى تمام النضج، والدجاج ينضج سريعا.

- نقدم شاورما الفراخ فى الخبز الصاج مع الثومية والخيار المخلل وتقدم بعدها ساخنة.

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