الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

سقوط دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية

سقوط دجال الإسكندرية،
سقوط دجال الإسكندرية، فيتو

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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