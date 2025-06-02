الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية.. تطهير البؤر الإجرامية قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح ناري ومقتل 15 عنصر شديد الخطورة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف وزارة الداخلية جهودها الاستباقية لتأمين المواطنين وضمان احتفالات آمنة، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لتطهير البؤر الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع. وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات مواجهات حاسمة بين القوات الأمنية وعناصر إجرامية خطيرة، أسفرت عن تصفية عدد منهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات.

🔍 مواجهات شرسة.. وضربات مركزة

في محافظات مثل القليوبية، أسيوط، والجيزة، داهمت قوات الأمن أوكارًا لعناصر خطرة مطلوبة على ذمة قضايا اتجار في السلاح والمخدرات، وارتكاب أعمال عنف وسرقة بالإكراه. وأسفرت بعض تلك المداهمات عن تبادل لإطلاق النار، أدى إلى مصرع عدد من الخارجين عن القانون، وإصابة آخرين، بينما تم القبض على العشرات.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن العمليات تمت بناءً على معلومات دقيقة من قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأمن العام، وتضمنت مداهمة مناطق وعرة وصحراوية يستخدمها الخارجون عن القانون كملاذات آمنة.

رسالة ردع قبل العيد

تؤكد وزارة الداخلية أن تلك الضربات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار، خصوصًا مع كثافة الحركة الشرائية وانتشار التجمعات بمناسبة عيد الأضحى.

وتعمل أجهزة الأمن على فرض سيطرتها الكاملة في الأسواق، المناطق الشعبية، ومحطات النقل والمواصلات، لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام.

شهادة من الأهالي يقول أحد سكان منطقة فى فيصل "إحنا كنا بنخاف نخرج بالليل، بس دلوقتي بعد الحملات اللي حصلت، الوضع اتغير، الشرطة رجعت المكان تاني"، فيما يضيف آخر من سكان المرج: "بنشوف عربيات الشرطة يوميًا، وحسينا إن الدولة واخدة موقف قوي ضد البلطجية.. أخيرًا هنقضي العيد وإحنا مطمنين".

نتائج المواجهات الأمنية استعدادًا لعيد الأضحى

وضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح ناري خلال شهر واحد فقط، وتصفية أكثر من 15 عنصرًا شديد الخطورة في اشتباكات، وتنفيذ أكثر من 300 حكم قضائي على هاربين من العدالة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تشمل الحشيش، الهيروين، والآيس.

مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وجاء من أبرز الضربات الأمنية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة، حيث تبين أنهم من العناصر الجنائية شديدة الخطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن في جنايات متعددة تشمل (مخدرات – شروع في قتل – سرقة بالإكراه – سلاح ناري).

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر، وعُثر بحوزتهم على نحو 333 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو)، 3 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش)



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