الهلالي: الأضحية ملك للمضحي وأهل بيته ولولي الأمر منعها لحماية الثروة الحيوانية

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شعيرة الأضحية يجب أن تُفهم في سياق فقهي شعبي لا نخبوي، مشيرًا إلى أن الأصل أن تتحمل الأمة مسؤولية فقهها واختياراتها الدينية وفق ظروفها وإمكاناتها.

الأضحية سنة للقادر وليست إلزامًا على الجميع

أوضح الهلالي، خلال حديثه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن حكم الأضحية محل خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الحنفية وبعض المالكية أنها واجبة، بينما يرى جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة لمن استطاع إليها سبيلًا.

واستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي يفيد أن "من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا"، وهو ما يدل على أن الأضحية اختيارية وليست إلزامية.

القادر يُحدد وفق المال أو العُرف

وأضاف أن مفهوم "القادر" يختلف من مذهب إلى آخر، فالحنفية يربطونه بمن تجب عليه الزكاة، أي من يملك فائضًا من المال يبلغ النصاب، بينما يعتبر المالكية المسألة عرفية يُرجع فيها لتقدير الشخص نفسه.

يجوز لولي الأمر تنظيم الأضحية

وأكد الدكتور الهلالي أن ولي الأمر في أي دولة يمكنه تنظيم أو حتى منع الذبح في بعض الحالات مثل حماية الثروة الحيوانية أو إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن رسول الله ﷺ ذبح كبشين وقال: "اللهم تقبل هذا عن محمد، وهذا عن أمة محمد"، ما يدل على رمزية الأضحية وليس على إلزاميتها.

الشراكة في الأضحية والدجاج كبديل

وأشار إلى أن الشراكة في الأضحية محل خلاف فقهي، حيث يرى المالكية أنها غير جائزة في بعض الصور، بينما يراها الحنفية جائزة. كما لفت إلى ما نُقل عن بلال بن رباح رضي الله عنه، بأنه قال: "لا أبالي إن ضحيت بديك"، موضحًا أن بعض الدول تضحي بدجاجة أو بطة أو وزة، مما يدل على مرونة الفقه في نوع الأضحية بحسب الإمكانات والعادات.

توقيت الذبح وخطأ شائع

وأشار إلى أن توقيت الذبح مرتبط بصلاة العيد، لكنه أوضح أنه في حالات معينة، مثل صاحب شركة ينوي توزيع لحوم على موظفيه في وقت مبكر، فإن النية والمقصد قد تبرر الذبح قبل الصلاة.

توزيع الأضحية.. لا تقييد بالثلث

واختتم الهلالي تصريحاته بتأكيد أن جميع المذاهب الفقهية (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، والظاهري) أجمعوا على أن الأضحية ملك للمضحي، وله أن يأكل منها أو يهدي أو يتصدق بجزء قليل، ولا صحة لما يُشاع بأن التصدق بالثلث واجب. فالمهم هو إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن تكون الأضحية لأهل بيت المضحي في الأصل.

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