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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 18

أبطال مسلسل اسر،
أبطال مسلسل اسر، فيتو

ينتظر متابعو ومحبو الدراما السورية واللبنانية عرض مسلسل آسر الحلقة 18 خاصة بعدما انتهت الحلقة 17 بنهاية مشوقة تفتح الباب أمام كثير من الأحداث غير المتوقعة.

 

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 18 على منصة شاهد

 ومن المقرر عرض مسلسل آسر الحلقة 18 على منصة شاهد اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

مسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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