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ثقافة وفنون

كيف غير مقتل فراس مجرى الأحداث في مسلسل آسر؟

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

في تطور درامي صادم، جاء مقتل فراس (ميخائيل صليبي)، ابن حارس محل المجوهرات  ليكون نقطة التحول الكبرى في مسلسل “آسر”، إذ كاد البطل، الذي يجسد شخصيته النجم باسل خياط، أن يتخلى عن خطته القديمة للانتقام، ويبدأ من جديد.  

فبعد رحلة طويلة من الانتقام والظلام، قرر “آسر” في أحدث حلقات العمل أن يطوي صفحة الماضي، وأن يكشف حقيقة هويته لـ”حياة”، ويعود إلى عائلته، بل ويتعاون مع الشرطة لتسليم كل من “راغب” و”عزت”. 

كانت تلك لحظة نادرة من الصفاء والنية الصادقة للبدء من جديد، ولكن كل شيء انهار بلحظة واحدة، ففي مشهد مفاجئ، يُقتل “فراس” على يد “جابر” بعدما اكتشف أن عزت هو قاتل والده وكاد فراس أنه يقتل عزت وجابر ولكن الأخير كان أسرع في إطلاق الرصاص.

ويقرر“جابر” أن يخبر “آسر” أن “عزت” هو من قتله فراس وذلك بناء على توجيهات “الخال”، أما في سجلات الشرطة، فيتم تسجيل وفاة “فراس” على أنها انتحار بطلق ناري، وهذه الحادثة كانت كفيلة بقلب موازين شخصية “آسر”، الذي تحول بالكامل، وقرر أن يعود إلى طريق الانتقام، ولكن هذه المرة بدون رحمة. 

لم يعد يريد إنقاذ أحد، بل أصبح على استعداد لإحراق الجميع، وحتى نفسه، في سبيل الانتقام لنفسه ولـ”فراس”.  

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 44

والجمهور على موعد مع بداية خطة الانتقام الجديدة، في الحلقة 44 من مسلسل “آسر”، التي ستُعرض مساء اليوم الخميس على منصة شاهد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وهي حلقة منتظرة ستكشف عن الوجه الأكثر ظلامًا للبطل الذي اعتقد الجميع أنه على وشك النجاة.

أبطال مسلسل آسر 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

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باسل خياط باميلا الكيك سامر المصري مسلسل آسر منصة شاهد موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 44

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