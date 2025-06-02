طولان يطلب خوض مباراتين وديتين لمنتخب المحليين خلال معسكر سبتمبر

منتخب المحليين، طلب حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، الذي سيمثل مصر في بطولة كأس العرب بقطر، ضرورة توفير مباراتين وديتين للفريق، خلال تجمعه الأول المحدد له خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

كان حلمي طولان عقد اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قبل عدة أيام، عرض خلاله المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تصوره لإعداد الفريق بشكل لائق للظهور بشكل مشرف خلال بطولة كأس العرب

وخلال إجتماعه مع أبو ريدة، شدد طولان على ضرورة توفير برنامج احتكاك قوي لمنتخب المحليين، استعدادا لبطولة كأس العرب، خاصة أنه يسعى للمنافسة والوصول لأبعد نقطة في البطولة

أسباب إلغاء معسكر منتخب المحليين بأجندة يونيو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الثاني (المحليين)، الذي يجرى تشكيله تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، استعدادا للمشاركة في كأس العرب بقطر، لن يدخل معسكرات تدريبية في شهر يونيو.

اللاعبون يحتاجون للراحة السلبية

أشار المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن المدير الفني للفريق حلمي طولان كان يرغب في إقامة أول تجمع للفريق خلال الأجندة الدولية في الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل، ولكن تبين صعوبة تحقيق ذلك في هذا التوقيت، الذي يأتي بعد بضعة أيام من انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، وحاجة جميع لاعبي مصر لفترة راحة سلبية بعد موسم طويل وشاق، وسيكون من غير المنطقي استدعاء أي لاعب للدخول في معسكر تدريبي.

نهائي كأس مصر

أضاف المصدر، أن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز ستقام يوم 5 يونيو، وبالتالي فإن منتخب المحليين سيحرم من جهود لاعبي الفريقين، فضلا عن بدأ أجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 إلى 9 يونيو، ورغبة اللاعبين المرشحين للإنضمام للمنتخب في قضاء أجازة العيد رفقة أهلهم وذويهم

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